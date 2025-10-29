国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」が３０日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕する。

海外勢も含めて過去最多の５００超の企業・団体が参加予定で、２９日には電気自動車（ＥＶ）などの次世代車が報道関係者向けに披露された。（浮田梨奈、鞍馬進之介）

「独自の手法で、全く新しい価値を創出する」。ホンダの三部敏宏社長は２９日の発表会で、力を込めた。小型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプの新ＥＶ「０ α（ゼロ アルファ）」を初公開し、２０２７年から販売することも明らかにした。

安価なＥＶを武器に世界市場で存在感を高める中国勢に対抗するため、製造コストが割安なインドで生産し、日本へ逆輸入する。

トヨタ自動車は、旗艦車種「センチュリー」を自社の最上位ブランドとして独立させる。会場ではオレンジ色の２ドアのクーペモデルの試作車を展示した。豊田章男会長は２９日の発表会で、「日本から次の１００年を作る挑戦だ」と語った。

経営再建中の日産自動車は、トヨタやホンダに比べて劣勢が続くハイブリッド車（ＨＶ）を前面に打ち出した。高級ミニバン「エルグランド」を約１６年ぶりに全面改良し、２６年に国内発売する。燃費性能が大幅に向上する新型システムを搭載した。イバン・エスピノーサ社長は２９日、「ワクワクする新型車を導入し、国内事業を再び活性化させる」と述べた。

海外勢では、韓国・ヒョンデ（現代自動車）や傘下の起亜自動車が初出展し、新型ＥＶを披露。中国のＢＹＤは来年に日本市場に投入する軽自動車ＥＶ「ラッコ」を初めて公開した。

ジャパンモビリティショーは、前身の東京モーターショーから名称を変更後、今回で２回目の開催となる。一般公開は３１日〜１１月９日。