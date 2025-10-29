¥Ð¥ó¥¿¥àÅ¾µéÉ½ÌÀ¤Î°æ²¬°ìæÆ¡¡¡ÖËÍ¤ÏÄ©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤âÁ°¸þ¤
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇÁ°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½êÂ°¥¸¥à¼çºÅ¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾µé¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤ËºÆµ¯Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£°ìÎé¤·¤Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö³¬µé¤ò¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¿Í½é¤Î°Î¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÇÔ¤ì¤¿WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë0¡½3¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£À¤³¦²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö°úÂà¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆµ¯¤ò·èÃÇ¡£Æ±²¦¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤â½ªÈ×¤Ë¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤êÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤Ê³¬µé¤ÇÂç¤ß¤½¤«·èÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÆµ¯Àï¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤¬¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ºß¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤ÏÉÔºß¡£¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¬µé¡£¼«Ê¬¤¬¾å¤²¤Æ¡¢¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£ËÍ¤ÏÄ©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤âÁ°¸þ¤¡£¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬4³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±³¬µé¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé»þÂå¤«¤éÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¡¢¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÏWBOÆ±µé2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íí¤ó¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£Ã¯¤È¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£