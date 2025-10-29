蒼井翔太、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」配信リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティストとして活躍する蒼井翔太が、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」を本日10月29日(水)に配信リリースした。

タイトルの“テンションがマンション”はファンにはお馴染みの蒼井翔太のオリジナルフレーズで、テンションが最高潮になることを表現している。オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」の発足10周年を記念して制作された本楽曲にぴったりのタイトルを掲げ、これからも共に上を目指していこう！というファンへのメッセージが込められている。ハイテンションなメロディーにクセになるフレーズが並び、コール＆レスポンス曲としてもライブで盛り上がりを見せそうだ。

「テンションがマンション⤴」のリリースを記念して、直筆サイン入りチェキが当たるLINE MUSICキャンペーンや、応募者全員にオリジナルボイスをプレゼントするダウンロードキャンペーンも開催中！貴重な特典をゲットできる機会をお見逃しなく。

多くのファンに支えられ迎えたFC10周年を経て、来年1月には自身初となるオーケストラコンサートの開催も決定している。チケットは一般席がソールドアウトし、注釈付き指定席のみプレイガイド抽選先行受付中だ。蒼井翔太の幅広い音楽性や圧巻の歌唱力を体感できるコンサートになること間違いなしなので、こちらもぜひチェックしてほしい。

●リリース情報蒼井翔太 デジタルシングル「テンションがマンション⤴」作詞・作曲・編曲：あ子配信中配信リンクはこちらhttps://shouta-aoi.lnk.to/tension_ga_mansion

＜LINE MUSICキャンペーン＞

期間中に「テンションがマンション⤴」をたくさん聴いてご応募いただいた方の中から、抽選で10名様に『蒼井翔太 直筆サイン入りチェキ』をプレゼント！

応募期間：2025年10月29日(水)0:00〜11月30日(日)23:59

賞品：蒼井翔太 直筆サイン入りチェキ 10名様

詳細はこちら

https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1503

＜ダウンロードキャンペーン＞

期間中に対象音楽配信サイトにて「テンションがマンション⤴」をダウンロード購入して頂いた方全員に特典ボイスをプレゼント！

実施期間：2025年10月29日(水)0:00〜11月16日(日)23:59

対象サイト：特典内容

mora：テンションがマンション⤴ボイス

レコチョク：ベストフレンドボイス

iTunes/animelo mix/Amazon Music： キュンキュンボイス

詳細はこちら

https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1502

関連リンク

蒼井翔太オフィシャルサイト

https://www.shouta-aoi.jp/