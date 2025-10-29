自宅のテレビに謎のアカウント設定が…この名前、聞き覚えがある！【助産師に惚れた夫の末路 Vol.24】
■これまでのあらすじ
出産以降ずっと夫が助産師と付き合っていたことを知らない妻。断乳で高熱を出したのに夫は助産師のもとに行ってしまい、一人取り残されていた。異変に気付いた上司が駆け付け病院に付き添ってくれたのち、落ち込む妻を励ましてくれる。その時課長が何かに気付き…？
あなたもしかして…？
ん？ 何このアカウント
「シカゲームは悩みも消える恋愛ドラマよ！」
課長の熱弁に圧されつつも、少し元気を取り戻したまい。課長がこんなにギャップ萌え要素てんこ盛りだったなんて。
なごんだのも束の間、画面に浮かんだ見知らぬアカウント名に空気が一変します。
「佐野みく」って誰…？
なんだか聞き覚えが…。
家のテレビに微妙に知ってる人のアカウント名が表示されるって、怖い。
(ぽん子)