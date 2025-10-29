※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

出産以降ずっと夫が助産師と付き合っていたことを知らない妻。断乳で高熱を出したのに夫は助産師のもとに行ってしまい、一人取り残されていた。異変に気付いた上司が駆け付け病院に付き添ってくれたのち、落ち込む妻を励ましてくれる。その時課長が何かに気付き…？



あなたもしかして…？

絶推し！ん？ 何このアカウント「シカゲームは悩みも消える恋愛ドラマよ！」課長の熱弁に圧されつつも、少し元気を取り戻したまい。課長がこんなにギャップ萌え要素てんこ盛りだったなんて。なごんだのも束の間、画面に浮かんだ見知らぬアカウント名に空気が一変します。「佐野みく」って誰…？なんだか聞き覚えが…。家のテレビに微妙に知ってる人のアカウント名が表示されるって、怖い。(ぽん子)