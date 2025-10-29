サイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL f』で主人公の深水雛子役を務めた女優・モデルの加藤小夏が、10月24日に同作の実況配信を行い、公開した動画の視聴回数は4日間で240万回を突破した。YouTubeチャンネル『SILENT HILL f を本人がやります』も登録者数16万人超えという大ブレイクとなっている（※再生数、チャンネル登録数は2025年10月29日現在の数値）。

YouTubeチャンネル『SILENT HILL f を本人がやります』

https://www.youtube.com/@hinako-is-konatsu-kato/streams

本人による実況プレイが新感覚のおもしろさ！ 『SILENT HILL f を本人がやります』

加藤小夏は、『SILENT HILL f』で主人公の深水雛子の3Dキャラクターモデル、フェイシャル＆モーションアクター、ボイスアクターを担当しており、深水雛子本人とも言える存在だ。そんな加藤さんによる実況プレイは、声が同じということもあって、まるで深水雛子が深水雛子を操作しているかのような、独特な感覚を与えてくれる。

また、加藤さんはゲームに慣れておらず、PlayStation5のゲームパッド・DualSenseの操作や、ムービーパートとゲームパートの切れ目といった部分に戸惑いを見せていた。その反面、収録時の知識によってアクションや先の展開に気づくなど、他のゲームプレイ実況では見られないシーンが多数存在。加藤さん自身のユーモアあふれる発言や、かわいらしい振る舞いも相まって、他にない強烈な魅力を生み出している。

今回配信分のアーカイブは残されており、今後も継続的に配信されるとのことなので、興味を持った人はぜひ一度視聴してみてほしい。特に、『SILENT HILL f』のプレイヤーには強くオススメできる配信だ。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)