演じた本人による新感覚プレイが大ブレイク！ 加藤小夏の『SILENT HILL f』実況動画が4日で240万再生を突破
サイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL f』で主人公の深水雛子役を務めた女優・モデルの加藤小夏が、10月24日に同作の実況配信を行い、公開した動画の視聴回数は4日間で240万回を突破した。YouTubeチャンネル『SILENT HILL f を本人がやります』も登録者数16万人超えという大ブレイクとなっている（※再生数、チャンネル登録数は2025年10月29日現在の数値）。
YouTubeチャンネル『SILENT HILL f を本人がやります』
https://www.youtube.com/@hinako-is-konatsu-kato/streams
本人による実況プレイが新感覚のおもしろさ！ 『SILENT HILL f を本人がやります』
加藤小夏は、『SILENT HILL f』で主人公の深水雛子の3Dキャラクターモデル、フェイシャル＆モーションアクター、ボイスアクターを担当しており、深水雛子本人とも言える存在だ。そんな加藤さんによる実況プレイは、声が同じということもあって、まるで深水雛子が深水雛子を操作しているかのような、独特な感覚を与えてくれる。
はいしんちゅー！https://t.co/Tt8IXTJFSF pic.twitter.com/YV5sySIzYe— 加藤小夏 (@cncnpi) October 24, 2025
また、加藤さんはゲームに慣れておらず、PlayStation5のゲームパッド・DualSenseの操作や、ムービーパートとゲームパートの切れ目といった部分に戸惑いを見せていた。その反面、収録時の知識によってアクションや先の展開に気づくなど、他のゲームプレイ実況では見られないシーンが多数存在。加藤さん自身のユーモアあふれる発言や、かわいらしい振る舞いも相まって、他にない強烈な魅力を生み出している。
さあ、チャンネルを登録してくれたら、いいことがあるね、きっと。https://t.co/uMNmtXs1II— 加藤小夏 (@cncnpi) October 23, 2025
今回配信分のアーカイブは残されており、今後も継続的に配信されるとのことなので、興味を持った人はぜひ一度視聴してみてほしい。特に、『SILENT HILL f』のプレイヤーには強くオススメできる配信だ。
(執筆者: ガジェ通ゲーム班)