22:45

カナダ中銀政策金利（10月）

予想 2.25% 前回 2.5%



23:00

米中古住宅販売成約指数（9月）

予想 N/A 前回 4.0%（前月比)

予想 N/A 前回 0.5%（前年比)



23:30

米週間石油在庫統計

マックレム加中銀総裁、記者会見



30日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）



3:00

米FRB政策金利(FOMC)（10月）

予想 4.0% 前回 4.25%（上限金利)

予想 3.75% 前回 4.0%（下限金利)



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



米主要企業決算

アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、コカコーラ

ボーイング、スターバックス、クラフトハインツ、キャタピラー



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

