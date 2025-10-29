ＮＹ市場 この後のイベント
22:45
カナダ中銀政策金利（10月）
予想 2.25% 前回 2.5%
23:00
米中古住宅販売成約指数（9月）
予想 N/A 前回 4.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
23:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見
30日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（10月）
予想 4.0% 前回 4.25%（上限金利)
予想 3.75% 前回 4.0%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
米主要企業決算
アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、コカコーラ
ボーイング、スターバックス、クラフトハインツ、キャタピラー
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
