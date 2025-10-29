22:45
カナダ中銀政策金利（10月）
予想　2.25%　前回　2.5%

23:00　
米中古住宅販売成約指数（9月）
予想　N/A　前回　4.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

23:30　
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見

30日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

3:00
米FRB政策金利(FOMC)（10月）
予想　4.0%　前回　4.25%（上限金利)　
予想　3.75%　前回　4.0%（下限金利)

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

米主要企業決算
アルファベット、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、コカコーラ
ボーイング、スターバックス、クラフトハインツ、キャタピラー

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。