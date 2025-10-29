PlayStation初となる3D対戦型格闘ゲームとして大ヒットした『闘神伝』『闘神伝2』『闘神伝3』の現行機種への移植リリースが決定した。2026年度〜2027年度の発売を目指し、移植開発が行われているという。

PlayStation初となる3D対戦型格闘ゲーム！ 『闘神伝』シリーズ

『闘神伝』は、1995年1月1日に、株式会社タカラトミー（当時：タカラ）から発売された3D対戦型格闘ゲーム。PlayStation向けの3D対戦型格闘ゲームとしては「鉄拳」シリーズが有名だろう。ただ、初代『鉄拳』がPlayStation向けに発売されたのは1995年3月31日なので、『闘神伝』がPlayStation初の3D対戦型格闘ゲームとなる。

シリーズとしては『闘神伝』に続く『闘神伝2』が1995年12月29日に、『闘神伝3』が1996年12月27日に発売されており、それぞれ対応ハードはPlayStationだった。今回の移植にあたり搭載される機能や、商品ラインナップの詳細などについては、現時点で未発表。今後決まり次第告知されるとのことなので、続報を期待して待とう。

（c）TOMY

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)