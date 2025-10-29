年金生活の現実――年金だけでは苦しく働かざるを得ない人や食費をとことん切り詰める人もいます。その厳しい実情を取材しました。

■「5％引きだけど結構大きい」支給日のセールに来る人々を取材

15日は、2か月に一度の年金支給日です。千葉県にあるスーパーでは、年金受給者などの家計を応援しようと、ほぼ全ての商品が5％引きになるセールが行われていました。

年金約17万円/月（74）

「ありがたい、全く値引きにならないよりは。今、全て（値段）上がっているので」

今月、値上がりした商品は3000品目を突破。節約のため、セールを狙って来る人も多いです。

夫婦で年金約15万円/月（77）

「5％引き、結構大きい。賞味期限が近いものは、何％か安くなってる。本当、工夫しないといけない」

ひと月10万円ほどの年金で1人暮らしをする女性は、箱売りのトマトやブドウなど、1万円分ほどの食料品をまとめ買い。500円近く割引になっていました。

年金約10万円/月（85）

「年金が2か月に1回入る。だから10月になるべくまとめ買い。年金生活者にとっては、たとえ500円でも助かる」

■働かない生活「考えられない」 新たな楽しみ見つけた人も

街で話を聞いても、厳しい現実がありました。

年金がひと月5万円弱という女性は…

年金約5万円/月（71）

「物価高いから食費だけで大変。買い物行くといっぱい買い込んじゃう。なるべく行かないように。月5万円じゃ生活していけない」

――仕事は？

年金約5万円/月（71）

「やっています、介護の（仕事）。10〜11日働いて（月）10万なるかならないか。体が動くうちは働こうかな」

――何歳まで働く予定？

年金約5万円/月（71）

「体が続く限り」

マンション管理の仕事を10年ほどしているという78歳の男性は、週4日勤務だそうで…

夫婦で年金約17万円/月（78）

「朝8時半から12時まで。もらうのが（月）6〜7万」

――働いてなかったら生活は？

夫婦で年金約17万円/月（78）

「考えられない。働かなきゃ生活できない。2年たったら、また違う仕事探そうかな。できれば90歳くらいまで働きたい」

ガス設備の会社で在庫管理などを行う、庄司さん（67）に話を聞きました。

（株）高齢社 庄司純一さん（67）

「友人に紹介してもらって」

勤めていた運送会社を65歳で退職しましたが、年金生活に不安を感じ、今年の春に再就職したといいます。ひと月の年金はおよそ16万円。2人の息子と埼玉県で暮らしています。

（株）高齢社 庄司純一さん（67）

「家賃7万9000円、食費が約4万。仕事してないと、年金だとギリギリ。息子にも迷惑かけられない。体が元気なうちは働いて（暮らしに）余裕もちたい」

週3日勤務で月収は13万円ほど。新たな楽しみも見つかったといいます。

（株）高齢社 庄司純一さん（67）

「友達と何か月に1回は集まって飲んだり、年に1〜2回旅行行ったり。それを目標に働いている」

■「仕事ない」上に貯金ゼロ…生きがいも

働くことが難しく、厳しい生活を送る人もいます。北原さん（89）は25年間、タクシードライバーをしていましたが…

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）

「82歳で目の検査に受からなくて免許返納。仕事はやる気はあるんだけど、（年齢的に）自分に向いた仕事なんかない」

その後は年金のみで暮らしていて、ひと月の支給額は12万5000円ほど。家賃1万1300円の都営住宅で1人暮らしをしていますが、生活費やシニアカーのレンタル代などがかさみ…

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）

「貯金ゼロ。ギリギリ。切り詰めて、切り詰めてやっています」

特に抑えているというのが、食費です。

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）

「1日約500円、食事代。ワンコイン生活」

来月で90歳。料理はほとんどしないそうです。

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）

「朝ご飯はフルグラ50g、バナナ1本必ず食べてます。お昼はジュースと納豆、これ1つ」

夜ご飯は、レトルトカレーやカップラーメンが多いといいます。

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）

「食べたいものたくさんあるけど買えない。こういうので我慢していく」

それでも、週に1回1人カラオケに行くのが生きがいだということです。

年金約12.5万円/月 北原正幸さん（89）「歌でも歌って。貧乏生活でもなんとか食べていければ、それでいいかな。元気が一番」