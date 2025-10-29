【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】遠藤純の「華麗なドリブル」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF遠藤純が、技巧を駆使して内側に切れ込んだ。大怪我を乗り越えて復帰したサイドプレーヤーの華麗なドリブル突破に、ファンが騒然とした。

なでしこジャパンは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。試合の主導権を握っていたものの決定力を欠いて、0-2で敗戦した。10月25日のイタリア戦も1−1のドローに終わっており、1分1敗で今回の欧州遠征を終えた。

ただ、ポジティブな材料がなかったわけではない。最大のそれは、天才レフティーである遠藤の代表復帰とパフォーマンスだ。イタリア戦は出番なしだったが、このノルウェー戦では66分から左SBで途中出場。その3分後、巧みなテクニックを披露する。

DF高橋はなからの横パスを受けた遠藤は、外側のMF浜野まいかとのワンツーで対面のマークを外す。トラップの瞬間に2人目の相手が寄せてきたが、左足でボールをまたぎ内側に流す。この動きでひらりとかわして中央に切れ込んだ。その直後の左足アウトサイドのパスはインターセプトされたものの、遠藤が軽やかな身のこなしと技術で局面を打開した。

解説・岩渕真奈氏は「うまい」と感嘆の声を漏らし、「テクニックとパワー、スピードがあるので、見ている方々をワクワクさせられる選手ですよね」と称賛した。

このシーンはサッカーファンも注目。ABEMAのコメント欄では「うま」「おおお」「遠藤うま」「やっぱ遠藤はちゃうなぁ」「遠藤さっそく格が違うやん」「遠藤うめー」「遠藤は松井大輔みたい」「キレが違うわ」など大興奮となった。

左膝の大怪我から復活

鮮やかな突破を見せた遠藤は、この欧州遠征で1年8カ月ぶりに代表復帰した。東京五輪や2度の女子W杯にも出場してきたが、2024年2月のパリ五輪最終予選前に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱。その後は2度の手術を行い、今年8月に所属先のエンジェル・シティ（アメリカ）で実戦復帰していた。

その後も遠藤は、スピードとテクニックを駆使して左サイドから何度もチャンスを演出。岩渕氏も「遠藤選手が持った時は縦に仕掛けられるので、なでしこの選手たちは『仕掛けていいよ』というメッセージを送っていますよね」と連携についてコメントしていた。

今回は左SBの主力である北川ひかる（エヴァートン）が怪我で招集を辞退した関係あり左SBを担ったが、遠藤はエンジェル・シティだとトップ下やウイングなど攻撃的ポジションでも活躍している。来年3月のアジアカップに向けて、なでしこジャパンのいわば秘密兵器となりそうだ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

