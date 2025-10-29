aimiが、5th EP『Tell Me You Love Me Too』を12月10日に配信リリース。また、本EPからの先行シングル「Make A Hit」を本日10月29日に配信リリースした。

（関連：【画像】aimi、先行シングル「Make A Hit」ジャケット）

aimiはこれまで3カ月連続で新曲を発表。本楽曲では、“私とあなたとならヒットだって作れちゃう”と恋の始まりを情熱的に歌い上げるスロージャムに仕上がっており、プロデュースはModesty Beatsが担当。1990年代のクワイエットストームR&Bにインスパイアされたソウルフルなサウンド、畳みかけるバースのフロー、シングアロング感のあるフックが盛り込まれている。

EPは“愛の余韻”をテーマに、大切な人との別れ、過去のトラウマ、一途で情熱的な恋心など、さまざまな“愛のストーリー”を描いた全6曲入りのコンセプチュアル作品に。なお、近日中に事前予約が開始される予定だ。

