東日本で被害多数 一方で「今年は極端に少ない」エリアが なぜ？

東日本のエリアで、クマによる人への被害が相次いでいます。

【画像をみる】なぜ今年は出没数が少ない？ クマ被害対策マニュアル＆岡山県内クマ生息マップ

今年は東日本の被害が特に目立っていますが、実は西日本の岡山県でも「ツキノワグマ」が生息。昨年は津山市で50代男性が登山中にクマに遭遇し、軽いけがをする被害も起きています。

ところが...岡山県自然環境課によりますと、2025年度これまでに「ツキノワグマ」が岡山県内で確認された出没状況（目撃や痕跡）は、9月末現在で30件で、昨年同時期の75件と比べ、半分以下となっています【画像①】。

岡山県の担当者は、「今シーズンは極端に少ない」と言います。どうしてなのでしょうか？

「ツキノワグマ」は何頭生息している？

岡山県では、ツキノワグマによる被害を減らすことを目的に、隣接する兵庫県・鳥取県と捕獲履歴などの情報を共有し、ツキノワグマの東中国地域個体群の生息数を推定しています。



それによりますと、推定生息数の中央値は763頭ということです。



岡山県内でツキノワグマは、県南地域の備前市や総社市などでも出没が確認されています（岡山県が調査・作成した生息マップは【画像③】の通りです）。

ツキノワグマの出没件数の推移は？

岡山県で「ツキノワグマ」の目撃や痕跡などから確認された出没件数の推移は



2024年度：134件

2023年度：119件

2022年度：127件

2021年度：175件

2020年度：170件

2019年度：222件

2018年度：186件

2017年度：126件

2016年度：237件

2015年度：87件

2014年度：98件

2013年度：61件

2012年度：56件

2011年度：79件



となっています。



大きいものでは体長150センチ、体重130キロにも関わらず、時速40キロの速度で走るツキノワグマ、岡山県がまとめた特徴や生態については【画像④】の通りです。

なぜ今年の出没件数は少ない？

今年度、ツキノワグマの出没件数が少ない傾向の背景には、エサとなる「ドングリの実」が、岡山県内では例年と比べ豊作であることが、一つの要因として考えられるということです。



12月ごろに冬眠に入るとされているクマは、この時期冬眠に備えてエサを求めて活発に行動することから出没件数が増加するとされていてます。



昨年10月の出没件数は１か月間で38件ありましたが、今年は2件（29日現在）となっていて、県の担当者は「極端に少ない状況」だと話します。

それでも「もし現れたら」...どうすれば？

しかし、県ではクマの生息地と生活圏内が近い住民やクマが生息する山に立ち入る人は、これまで通り基本的な対策は必要だと注意を呼びかけています。



【ツキノワグマに出会わないための対策】（画像⑥）

・出没情報に注意

・山に入るときは鈴やラジオなど音を出す

・クマの糞や足跡をみつけたら、近くにいる可能性があるため速やかに引き返す

・クマと出会う可能性が高い「早朝」「夕方」の時間帯には細心の注意

・残飯や生ごみを野外に放置、畑にまいたりしない

・柿や栗はクマの大好物→利用しない果樹は片づける。刈り払いなどで見通しを良くしクマが隠れる場所を減らす



クマによる被害を防ぐためにも日ごろからの注意が必要です。