BE:FIRST¡ÖI Want You Back¡×°áÁõ»Ñ¤Î¡ØDayDay.¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö²ÎÀ¼¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤â¥¹¥Æ¥¡×
¢£BE:FIRST¤ÈÈÖÁÈMC¤ä¿åÍË¥á¥ó¥Ðー¤ä¥²¥¹¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡ØDayDay.¡Ù¡ÖI Want You Back¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢10·î29ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
BE:FIRST¤Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖI Want You Back¡×¤òÀ¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÁ°¤Ç²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¡ØDayDay.¡Ù¥Ýー¥º¤ä¥Ôー¥¹¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¥¤¥º¥êーÊÁ¡¢²ÖÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤äÀÖÃã¿§¤Î¥ì¥¶ー¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Öー¥Ä¥«¥Ã¥È¥Ü¥È¥à¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¤Ç¤ÏBE:FIRST¤Î¸å¤í¤ËMC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤äÉðÅÄ¿¿°ì¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¿åÍË¥á¥ó¥Ðー¤ä¥²¥¹¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ÎÀ¼¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£