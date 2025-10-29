BE:FIRSTがスキルフルなダンスを披露！「I Want You Back」ダンスパフォーマンス映像公開
BE:FIRSTが「I Want You Back」のダンスパフォーマンス映像を公開した。
■コレオグラフはs**t kingzのNOPPOが担当
「I Want You Back」は、10月29日にリリースされた初ベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、The Jackson 5「I Want You Back」のカバー。SKY-HIとSunnyがプロデュースを手掛けた。
今回公開されたダンスパフォーマンス映像では、プレデビュー曲「Shining One」も担当したs**t kingzのNOPPOによる原曲へのリスペクト溢れるコレオグラフを楽しむことができる。BE:FIRSTの質感を追求したスキルフルなダンスパフォーマンスにも注目だ。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
