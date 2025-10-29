Photo: 小暮ひさのり

マイナンバープレートといっしょに歩こう、モビリティショー。

11月9日まで国際展示場で開催されているジャパンモビリティショー 2025。最新の自動車やバイクはもちろん、さまざまな乗り物や技術や、最新テクノロジーに触れることができるモビリティの祭典です。

その中で、ちょっとユニークなブースを見つけたのでシェアしておきますね。

Photo: 小暮ひさのり

全国自動車標板協議会のブースで見つけた「ナンバープレート展」。

その名の通りナンバープレートを集めて展示するというなかなかにニッチな展示…なのですが、興味本位で飛び込んでみたらこれが楽しいんですよ。

Photo: 小暮ひさのり

こちらは歴代のナンバープレート展示。

古いものは、昭和26年（1951年）に道路運送車両法が施工される前の自動車鑑札から、近代のナンバープレートまで、さまざまな種類のナンバープレートが展示されていました。

これ見たことある！なヤツありますか？

ちなみに、この中で僕の印象に残っているのは、「品川51 む 40-65」ですね。この桁数を見るとなんだかホッとします。世代を逆算するのは禁止です。

Photo: 小暮ひさのり

こちらは御当地ナンバープレートの展示。どれもカラフルでワクワクしますねー。というか、こんなにあったのか！という驚きも。

Photo: 小暮ひさのり

僕の地元の群馬県では、マスコットキャラのぐんまちゃんが描かれていました。なにこれかわいいじゃん！

ぜひみなさんも自分の御当地プレートも探してみてくださいね「この御当地デザインかわいい！」と欲しくなるデザインも見つかると思います。

まぁ、欲しいデザインが見つかっても、御当地ナンバーは御当地の車両しかつけられないんですけどね…。

Photo: 小暮ひさのり

しかし！ そんな苦しみを救うため？に、オリジナルナンバープレート制作体験も用意されているのです！

自分の欲しいデザイン、ナンバーを選ぶだけで、自分だけのナンバープレート（のアクセサリー）を作ることができますよ。

Photo: 小暮ひさのり

光沢紙に印刷するだけの簡単なノベルティですが、トップ画像のようにカードケースに収めて渡してくれるので、愛車とナンバーを揃えるもよし、推しの御当地デザインを選ぶも良し。

モビリティショーをマイナンバープレートと一緒に練り歩いてみましょう。

Source: 全国自動車標板協議会