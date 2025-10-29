SNS型投資詐欺やロマンス詐欺の被害が急増しています。金沢市で29日、石川県警と金融機関が被害防止に向けて対策を協議しました。

河合 紗花 記者：

「こちらの会議室には警察や金融機関などが集まり、これから詐欺被害防止に向けた研修会が行われます」



29日、石川県警本部で開かれたのは、県内で急増する詐欺被害の防止に向けた対策研修会です。

石川県警・田中 靖之 本部長：

「詐欺被害の状況は、極めて憂慮すべき状況というふうに認識をしております」





特に被害が顕著なのがこの2つの手口。

SNSで知り合った相手から、投資アプリなどに誘導され、金銭をだまし取られるSNS型投資詐欺。



もう1つが、SNSで知り合った相手に、恋愛感情を逆手に取られ、金銭をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺です。

石川県内ではこの数年、これらの詐欺が急増。



ことしはすでに、去年1年間の被害金額に迫る約10億800万円となっています。



こうした中、この日は石川県警と県銀行協会などが参加し、被害者が全年齢層に及んでいることや、ネットバンキングでの送金が増えていることなど、最新の詐欺の特徴や対策を確認しました。

石川県警生活安全企画課・育野 献 次席：

「まず最新の手口を知る。それによって県民の皆さま一人一人に、防犯意識という抵抗力が生まれると思いますので、それぞれ防犯意識を高めていただきたいと思います」



石川県警では、一度も会わないままSNSで投資を勧められても、絶対に金銭を振り込まないよう呼び掛けています。