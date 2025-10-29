今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫のコンビ。前にいる猫ちゃんは少し困ったような表情を浮かべていました。その背後には…。投稿はXにて、110.3万回以上表示。いいね数は3.3万件を超えました。

【写真：困ったような表情を浮かべていた猫→すぐ後ろには…】

ものすごい圧を感じるにゃ…

今回、Xに投稿したのは「猫にゃん」さん。登場したのは、猫のこぶ茶ちゃんとブルルンちゃん。投稿には、カウンターに乗ってうつむき気味のこぶ茶ちゃんの姿が。その表情からは「ものすごい圧を感じるにゃ…」「どうしたらいいのにゃ…」といった戸惑いが感じられたそうです。

それもそのはず。こぶ茶ちゃんのすぐ後ろには、その背中をじっと見つめる猫ちゃんの姿が。お姉ちゃん猫のブルルンちゃんは眉間にしわを寄せながらジィーっと、こぶ茶ちゃんに圧を送っていたみたいです。

飼い主さんによると、ブルルンお姉ちゃんは家族の中で一番の目力の持ち主。どうやらご飯前でお腹が空いていたようで気が荒立っていたみたいです。こぶ茶ちゃんが何か悪いことをしたわけではなかったようですが、振り返ったら怒られそうな雰囲気ですね。

圧を送るブルルンちゃんと困惑するこぶ茶ちゃんにX民爆笑

お腹が空いて、ついつい前にいたこぶ茶ちゃんに圧を送っていたブルルンちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「目力がw」「笑いが止まらにゃいにゃ」「絶対に後ろ向けない」「二匹とも好き過ぎる顔」「凄い眼光！！！笑笑！」などの声が多く寄せられていました。

ちなみに、普段のブルルンちゃんはとっても優しいお姉ちゃん。きっとこの後、ご飯を食べてお腹がいっぱいになって機嫌も直ったことでしょう。

Xアカウント「猫にゃん」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちに囲まれて過ごす様子は、とっても羨ましいです。

