「センスいい！」って褒められそう♡【コストコ】手土産にしたい「新作おやつ」

ちょっとした手土産にもぴったりな、箱 & 大袋入りの「新作おやつ」が【コストコ】に登場しているとの噂をキャッチ。1つずつ個包装で、食べ切りやすいお手軽感も魅力的です。おしゃれなパッケージも相まって、お相手に“センスいい”と褒められるかも。今回は4種類の味が楽しめるクッキー、ほっこり癒されそうな大福といった、イチオシの新作をご紹介します。

4種類のフレーバーを詰め合せた「ホノルルクッキー ウィンターボックス」

インスタグラマー@monmon.121さんが「話題の新商品」と語るこちら。南国感のあるパッケージがおしゃれな、箱入りでサッと手渡せるクッキーです。4種類のフレーバーを詰め合せており、好みが分からない方への手土産にもぴったり。「20枚入り」とたっぷり入っているうえに、1つずつ個包装でストックにも向いています。

パイナップルの形がとってもキュート！

「ホノルルクッキー ウィンターボックス」に入っているクッキーは、どれもパイナップルの形をしたキュートなビジュアル。ザクザク感と共にほどよい食べ応えも感じられそうです。@monmon.121さんによれば「チョコかけ」や「爽やかなパイナップルの香り」が楽しめるクッキーも入っており、食べ比べる楽しさもありそう。

複数人への手土産に「久世福商店 ひとくち大福」

「コストコに久世福商店の新商品がでたよー」と@monmon.121さんがおすすめしているこちらの大福。箱の中には6袋が入っており、複数人への手土産にぴったりな大容量感があります。白い背景にロゴが映える洗練されたパッケージがおしゃれ。「1袋8個の大福」が個包装で入っていて、少しずつ味わえるのも魅力的です。

こしあん好きにぴったりな大福！

「久世福商店 ひとくち大福」は、@monmon.121さんいわく「こしあん」が入っているとのこと。なめらかな舌触りと、ほっこりとした和の味わいに癒されそうです。コロンとした形が可愛い大福は「ひとくちサイズで食べやすい」らしく、お腹が空いたティータイムや、お仕事の休憩時間にも気軽に食べてもらえそう。和菓子系を贈りたい時に選んでみては。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino