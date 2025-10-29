櫻坂46、5周年記念ライブ決定 MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間開催【5th YEAR ANNIVERSARY LIVE】
【モデルプレス＝2025/10/29】櫻坂46が、2026年4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて5周年記念ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催することがわかった。10月29日、櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて生配信された13thシングル『Unhappy birthday構文』リリース記念スペシャル番組においてサプライズ発表された。
【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿
「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は2025今年8月24日にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 “Addiction”」の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。しかし、日時や会場などの詳細については解禁されていなかった。なお、チケットの最速先行受付も10月29日21時よりスタートする。
『UDAGAWA GENERATION』、『Make or Break』、そして今作『Unhappy birthday構文』という3枚のシングルと、2ndアルバム『Addiction』のリリース、さらには自身最大規模の全国ツアーを成功させた櫻坂46による、またとない最高の舞台。まだ見ぬ景色を求めて、櫻坂46は進み続ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆櫻坂46、MUFGスタジアム（国立競技場）にて5周年記念ライブ開催
「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は2025今年8月24日にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 “Addiction”」の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。しかし、日時や会場などの詳細については解禁されていなかった。なお、チケットの最速先行受付も10月29日21時よりスタートする。
『UDAGAWA GENERATION』、『Make or Break』、そして今作『Unhappy birthday構文』という3枚のシングルと、2ndアルバム『Addiction』のリリース、さらには自身最大規模の全国ツアーを成功させた櫻坂46による、またとない最高の舞台。まだ見ぬ景色を求めて、櫻坂46は進み続ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】