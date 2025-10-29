ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れ、通算2勝2敗となった。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。WS初登板で7回途中まで93球を投げて6安打4失点、6奪三振1四球。打撃では3打数無安打に終わった。WS初となる投打二刀流の試合に来場した超大物アスリートには「オーラが半端ない」と注目が集まっていた。

グレーのパーカー姿に青いドジャースのキャップをかぶり、球場入りしたのは、同じロサンゼルスに本拠地を置くレイカーズのスーパースター、レブロン・ジェームズ。白いドジャースキャップ姿のサバンナ夫人を伴い、ドジャースタジアムを訪れた。

MLB公式Xが「LeWorldSeries LeBron レブロンとサバンナのジェームズ夫妻がワールドシリーズに来た！」として、球場入りの際の写真を公開すると、現地のファンからは反応が相次いだ。

「この写真からにじみ出るオーラが半端ない」

「あぁ…なんで今日負けたのか…」

「彼の妻を初めて見た」

「キングがワールドシリーズ訪問」

「すごいオーラだ、Wow!」

「レジェンド」

「誰もが野球ファンになる10月」

レブロンは、米国のオーディオブランド「Beats」のCMで大谷と共演。昨季のリーグ戦では大谷のユニホームを身にまとって入場したこともあるレジェンドの姿が話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）