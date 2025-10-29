43万再生され2.8万以上の「いいね」を獲得しているのは、たこ焼きが結んだ“困り顔”の猫ちゃんと優しい人との縁。「いい匂いにつられてやって来て良かったねえ」「たこ焼きパーティーがお互いを引き合わせましたね」などの温かいコメントが集まっているようです。

【動画：パーティー中に現れた1匹の子猫 『おいで』と声をかけたら…】

たこ焼きパーティーをしていると…？

Instagramアカウント「こまちよ」に投稿されたのは、たこ焼きパーティー中に現れた外猫の姿。その日、投稿主さんはお友達のアパートでたこ焼きパーティーをしていたそうです。寒い日でしたが、換気のために窓を開けていたといいます。

たこ焼きのおいしそうな匂いが外にも漏れていたのでしょう。一匹の子猫が警戒しながらも少しずつ近づいてきたそうです。近づけば近づくほどおうちの暖かさとおいしそうな匂いに囚われてしまったのか、必死に背伸びをしておうちを覗き込んでいたそうです。

やはり腹ペコだった猫

「おいで」と呼んだら、勇気を出して一歩を踏み出してくれたそうです。最初はシャーシャー威嚇していたものの、やはりおなかが空いていたようで猫用のごはんをぺろりと平らげたといいます。人間用のたこ焼きはあげられなかったものの、満足してくれた様子だったとか。

お友達のアパートの規約では、猫は2匹までと決まっていたとのこと。お友達はすでに2匹飼っていましたが、放っておけないからと子猫を保護したそうです。先住猫から離してお世話をする間、気になって1日おきに通っていたという投稿主さんでしたが…？

困り顔の「こまちよ」ちゃん

会いに行けば行くほど「私が一緒に暮らしたい！」という思いが強くなったという投稿主さん。お友達に相談したところ「この子はあなたに会いに来たと思ってた」と言ってくれたといいます。投稿主さんはペット可物件に引っ越し、子猫を引き取ることになったそうです。

ちょっと困り顔の子猫は「こまちよちゃん」と名付けられ、今ではみんなを笑顔にする猫に成長したそうです。ひとりぼっちで困っていたこまちよちゃんですが、今は「飼い主さんのおひざ」という大好きな居場所を手に入れ、困り事ひとつなく暮らしているそうです。

たこ焼きの匂いに誘われて勇気を出したこまちよちゃんには、視聴者から「いっぱい甘えて幸せになってね」「元気で長生きするんやで」「これからも健康でママさん達を癒してあげてね」などのエールが送られているようです。

Instagramアカウント「こまちよ」には、こまちよちゃんが元気いっぱいに遊ぶ様子や、困り顔ではなく好奇心旺盛なキラキラ顔も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こまちよ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。