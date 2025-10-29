２児の母になった元「日向坂４６」の井口眞緒（２９）が「ボサボサ限界ママ」のリアルな姿を公開した。

２９日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、バスで起こったアクシデントを明かす。「今日バスに乗ったらバスにスマホ忘れて車庫まで取りに行って疲れ果てました…」という。「数日見つからない説とか出ててとうやって生きようかめちゃくちゃ焦った。付き合ってくれたママ友恩人すぎる。１人だったら電話もできないし絶望して立ち尽くしてた」とママ友に感謝した。

その時の自身の姿を撮影。「車庫まで取りに来てスマホ見つかってほっとしてるボサボサ限界ママ」と説明。自身のボリュームヘアに「そろそろ美容院行きたい」と嘆いた。そして「すっぴんやばすぎ。気づいたら年とってて知ってる自分じゃなくて泣きそう」と自身の姿にショックを受けた。

井口は２０１６年にけやき坂４６に加入。１９年に「日向坂４６」に改名し、同グループのファーストシングル「キュン」の選抜メンバーに選ばれた。２０年２月にグループを卒業。２２年１月に一般男性と結婚し、同年１２月に第１子長女、２４年１０月に第２子次女を出産した。