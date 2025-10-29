お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（５３）の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサー（４２）が２８日深夜のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演した。

１１歳長男と９歳次男の母である青木アナは、男の子の育て方や反抗期の話題に。「クソバアア」と言われた時は、「本当に言うんだ」と逆に楽しくなったと明かした。

ＭＣのタレント・藤本美貴と横澤夏子から「パパは息子さんに対して怒ったりは？」と問われると、「よっぽどのことがないと部屋に」と普段は矢部が自室にこもっていると説明。

それでも「よっぽどの時に何回か出てきたことがある」といい、長男との言い合いでは「夫の方が子どものけんかみたい」になり、「お前リフティング１００回もできないのに」とズレた言葉でしかったという。

藤本と横澤は「え？ ウソでしょ？」「そこで戦うのか」と驚き。論破しようとする長男からは「それ関係ないですよね？今」と冷静に返されたそうで、その様子を見た青木と次男も「パパが子どもみたいだね」とクスクスと笑ってしまったという。

矢部は「もうやらない」とすねてしまったが、青木は「それで空気が柔らかくなるのはあるかもしれない。私と長男が直前までは普通に話せなかった感じが、夫が１回入ったことでその後は話せるみたいな」と振り返っていた。

青木アナは慶大在学中に「ミス慶応」に輝き、２００５年にＴＢＳ入社。１２年末に退社後、１３年３月に矢部と結婚し、２人の息子が誕生した。身長１７４センチでモデルとしても活躍している