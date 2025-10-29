映画「平場の月」完成披露試写会に、堺雅人さん、井川遥さん、吉瀬美智子さん、椿鬼奴さん、大森南朋さんら豪華キャストと土井裕泰監督が登壇しました。



【写真を見る】【 堺雅人 】 井川遥は「いろんな体操を教えてくれる」 映画「平場の月」撮影の ほっこりエピソード明かす





堺さんは、冒頭挨拶で共演陣を見回すと、“すごいメンバーと共演したんだなと、あらためて思っております。もうなんか楽しそうな映画になりそうな気がしません？”と、陽気に一言。



椿鬼奴さんも、取材カメラのフラッシュを浴びながら“普段パチンコ店のライトを浴びてることが多いんですけど、こういう華やかなライトもとっても嬉しく思っています。俳優業って大好き”と、ユーモラスに挨拶していました。







映画の感想を求められた堺さんは、“僕以外は良かった”と、謙虚な姿勢。自身の演じる青砥健将の中学時代を演じた坂元愛登さんと、井川さん演じる須藤葉子の中学時代を演じた一色香澄さんを示しながら“特にこの2人は良いから！”と、太鼓判を押し、“本当に若いっていいなと思いました”と、微笑んでいました。







井川さんは、堺さんとの共演について“2人っきりが多くて。本当に寒くて、2人で体操したり...”と、2人で寒さと戦ったという撮影の裏側を告白。

堺さんが“井川さんがいろんな体操を教えてくれる。それが延々と続く。バリエーションが無限にあって”と振り返っていると、井川さんは“堺さんは、数日経つと「見て、こんなに上がるようになったの」って...”と、無邪気にストレッチの成果を報告してくる堺さんの様子を明かして会場を和ませていました。







中学生パートの撮影が先に行われたということで、堺さんは“クランクインの日に、僕は出番がなかったんですが、（中学時代を演じた）お2人のシーンを撮った映像を、データとして送ってもらった。映像を観て、「出来たも同然。これに乗っかれば良い」と思った”と、回想。“なんて便利な時代なんだろう。家でゴロゴロしていたらスマホでデータが送られてくるって。技術の進歩に感動しました”と、1人テンションを上げていました。







