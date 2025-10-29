宮脇咲良、美スタイル際立つ『SPAGHETTI』オフSHOTに絶賛の声「newサクちゃん眼福」「最強!!」

10月29日、宮脇咲良がInstagramを更新した。

【写真】チュールスカート姿の別SHOTも公開

K-POPガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとして活躍している宮脇は、自身のInstagramアカウントにて、ほっそりとしたウエストなどを披露したセパレート衣装姿の『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』MVのオフショットを公開。

また、黒髪のサイドにピンク系のカラーを入れ、その色合いと合わせるようにブラックのジャケットにピンクのチュールスカートでコーディネートした写真も公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「newサクちゃん眼福」「スタイル良い」「めっちゃ可愛い」「大優勝」「超cute」「最強!!」などの絶賛の声が寄せられている。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は10月24日にリリースされたグループの最新楽曲で、同日にYouTubeで公開されたMVは既に2300万回再生を突破（※10月29日現在）している。