「泣きながら冷えたファストフードを食べた」産後3週間ママの叫びに大反響【ママリ】

涙が止まらない「冷えたファストフード」産後3週間のママの投稿に、励ましとアドバイス

ときには思わず涙してしまうような悲しいできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「悲しかった話を聞いてほしい」という投稿がたくさん寄せられています。誰かに聞いてもらうだけでも、少し気が楽になることがあるのかもしれません。この記事では、ママたちが体験した、悲しいエピソードを3選でご紹介します。

冷えたご飯に涙が出てきました。



産後3週間目の母親です。今回は2回目の出産です。



昼食に夫がファストフードを買ってきたのですが、自分と長男は先に食べて、私は赤ちゃんのお世話（授乳や寝かしつけ）で食べることができたのが1時間後。すっかり冷めてしまった美味しくないバーガーとポテトに涙が出てきて、イライラが爆発し一口食べて捨ててしまいました。



夫はいつもゆっくり自分のペースでご飯を食べます。わたしはいつも子供の世話で冷めきったご飯を食べてます。

仕事から帰ってきて温かいご飯を食べて欲しいからと先に食べてもらいますが、たまには温かいご飯が食べたい、夫に気遣いしてもらえないことに気持ちが爆発しました。産後だからホルモンの関係もあるかもしれませんが、涙が止まりません。



（中略）

どう伝えれば分かってもらえるのでしょうか。 出典：

毎日育児に追われて冷たいご飯を食べているという投稿者さん。似たような状況の方はいるかもしれませんね。本当に毎日お疲れさまです。



産後3週間目ということもあり、なかなか休めずに大変な時期でしょう。ちょっとした我慢が積もり積もって爆発してしまうこともあるでしょう。こちらの投稿には以下のようなコメントが寄せられました。

うちはどうせ気遣いできないだろうから、それを期待するより、

「私先食べるからちょっとみててー✋😅食べたら交代して授乳するわー💡」とか言います😌👍

そしたら、「OKー！急がなくていいよー✋」という感じになってきました！ パパの口にちょこちょこポテトをいれてあげとけば文句も言わないでしょう🤗笑 出典：

旦那さんに代わってもらえる育児内容なら、「たまにだから温かいうちに食べたいんだけど、先に食べてもいい？代わってくれる？」ってお願いしてました。授乳とか、ママしか出来ないことなら仕方ないなぁと思い、私もよく冷めたやつをチンしてましたが😌

気遣って察して、はほぼ通用しない場合が多いと思うので、その都度伝えるしかないのかなと思います。 出典：

お母さん毎日お疲れ様です。

めちゃわかりますー！食べたい時間に食べれない、食べれる頃には冷たくなってる。1人で、寂しく食べる。。

夫には言わないとわかってくれないので、色々と細かく言うようにしました。

ここまで説明しないとダメ？って思うくらい説明しないと伝わりませんでした。

言うのもストレスになる時ありますが、前よりはマシですね。

思ったことを伝えるのは大事です。 出典：

してほしいことは声に出して伝えて

ママリユーザーの声で複数見受けられた声は「伝えないと気づかない」というもの。ママからすれば気持ちに気づいてほしいのかもしれませんが、言わないと気づいてもらえないのが現実かもしれません。



ママ自身がどんな心境なのか、優先してほしいこと、気遣ってほしいことは何か。都度伝えて改善してもらった方が、お互いにストレスが減るかもしれませんね。

産後に里帰りしたら「両親が超険悪」気になって涙が止まらない女性に、励ましの声

里帰り中の両親のケンカについて。



初産で里帰り中です。

帰ってきたその日から、両親が口をきいていないことに気付きました。

幼少期からケンカが多く、長女の私は両親の関係にものすごく敏感で、口をきいていないことにすぐに気付いてしまいます。



気にしなければいいのですが、せっかく赤ちゃんが来たのに家の中の雰囲気が最悪で、本当にストレスです。



産後のメンタルも後押しして母親に問い詰めると、私が陣痛で苦しんでいる時に父親が女とLINEしているのを見てしまい、キレたと話してくれました。

産後の一番大変な時に申し訳なくて、私には話さないでおこうと思った、と母親は言ってくれました。

でも怒りでとてもじゃないけど父親と普通に接することができないそうです。 出典：

初めての出産を経て、退院後に実家に着くと両親がケンカをしていたことに気づいたMさん。



赤ちゃんを産んだことに加え、すでに始まっている育児のこともあり、本来なら自分と赤ちゃんのことだけ考えていたい状況の中、両親のことまで考えなければいけないのは本当に苦しいですね。

父親への怒りも感じつつ、両親の仲をなんとかしたいと思いつつ、でも自分と赤ちゃんのことで精一杯すぎてどうすることもできません。

夫に話して早めに里帰りを終えて自宅へ帰ろうと思っています。



今までもたくさん大きなケンカをしてきて、そのたびに私も仲介したりしてなんとかなってきました。

ですが今回ばかりはどうにもならなそうです。

私はどうしたらいいのでしょうか…。

生まれた子を守るため、両親のことは気にしないで自分たちの生活を中心に考えたいのですが、今後いつ実家へ帰ってきてもこの雰囲気なのかと思うと涙が出ます。

暗い話ですみません…同じような方いませんか😢 出典：

Mさんは長女ということで、これまで両親のケンカもMさんが仲裁することが多かったそう。そうした過去の経験もあり、両親の仲を取り持つことにも疲れているMさん。実家の雰囲気が重いこともあり、早めの里帰り切り上げを考えています。



こうしたMさんの状況に、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

これからは自分の家族を中心に考えればOKなどいろいろな声が

これまで、両親の中を取り持つことが多かったというMさんですが、今は初産を終え、自分のことでいっぱいいっぱい。とても余裕があるような状況ではありません。



そんなMさんにママリユーザーからはさまざまな声が寄せられました。

それはご両親のお二人でどうにかするべき問題であって、娘であるMさんがどうこうしなきゃいけない問題ではありません。

ほっときましょう！

ご自身でもおっしゃってますが、Mさんが考えるべきことはお子さんと旦那様のことです😊

実家に行って嫌な雰囲気を味わうくらいなら帰らなければいいと思います。 出典：

今まで両親のケンカを仲裁してきたMさんにとって、すぐに「両親のことは両親のこと」と割り切るのは難しいかもしれません。しかしこちらの意見のように、これからMさんが最も大事にする必要があるのは、自分がこれから作っていく家族のことです。



両親は両親、と腹をくくってどうかMさんも赤ちゃん、そして夫と心穏やかな毎日を過ごしてほしいですね。



また、Mさんと同様に産後に両親が不仲だった方からも体験談が寄せられていました。

里帰り中というか、その前からだったみたいですが、両親が険悪モードで、一切話をしておらず、産まれてからも変わりませんでした。

それどころか父親は、母親と喧嘩中と思ってる気持ちが強くて、私や孫の事は二の次で、孫を抱きもしませんでした。

私はそれが嫌だったので、１５日ほどで家に帰りました。



その後両親は離婚しましたが、母親は毎週の様に孫に会いに来ます。

父親は母親と離婚したショックで病んでますが、、、 出典：

こちらの意見では、父親の言動が冷たいもので、結局両親は離婚したようです。実母はその後も孫をかわいがっている様子ですが、実父は離婚でショックを受けている状態とのこと。家族の形態は各家庭でさまざまで、時には離婚を選ぶようなこともあります。しかし、それは両親の夫婦としての間柄の話であって、娘やその子どもが影響を受ける必要はないことですよね。



Mさんが自分の家族を大事にでき、心配ごとが早く解決するよう祈りたくなる投稿でした。

夫が勝手に借金をしていて…「実親に言う？」悔しくて悲しいけれど、心配をかけたくない

旦那の借金について

旦那の借金が発覚したら、自分の親に報告しますか？

先日借金発覚し、義母に相談 休日にバイトしてもらいそこから返済していくようになりました、1枚持っていたカードも使えないようにしペイペイも現金チャージにするようにしました 今後借入出来ないよう貸付自粛制度も申し込みし、明日他に借金などないか情報開示請求する予定です。 出典：

Yさんはある日、夫が多額の借金をしていたことを知ります。結果として夫がバイトをし、そこから返済をすることで決着がついたとのこと。



Yさんは今後の不安を払拭するため、夫がクレジットカードを使えないようにするなど、いろいろな対策を講じました。

新築購入のためコツコツ節約して美容院にもいかず我慢していたのを裏腹に飲み代や高いサングラスなど散財していた旦那 子供のために子供の前では普通に過ごしていますがほんとに殺意が芽生えます

借金の額も大きく今後の不安とまた借金するかもしれない不安、家の貯金に手をかけないかという不安とずっと付き合っていかなくてはなりませんが、子どもはパパが大好きなので離婚はしないようにしようと思っています

情けなさすぎて他の人に相談出来ません でも自分の親に報告した方がいいのでしょうか？本当は不安で相談したいのですが、娘の旦那の借金と聞いてショックを受けてしまいそうで言うのを躊躇っています💦しかも今年は弟の結婚式があり、親族のみで行うので旦那も出席予定です

このまま黙っていた方がいいのでしょうか？ 出典：

夫に対する不満や自分の我慢がむくわれなかったつらさを、Yさん1人で抱え込んでいるようです。借金をした事実はもちろんですが「今後の生活は平気か」「また借金するのではないか」「家の貯金に手を付けるのではないか」など、これから先の不安もぬぐえません。



こうしたYさんの不安な気持ちに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

打ち明ける・打ち明けない…意見もさまざま

夫婦間のいろいろな不安を実親に打ち明けるかどうかは、親との関係にもよりますよね。今回の問題はお金のことなので、いつもはいろいろ相談する場合でもどうしようか悩むケースかもしれません。ママリユーザーからはいろいろな意見が寄せられました。

私なら１人で背負いたくないので

話しすると思いますね🤔

Yさんが１人で抱え込む必要は

無いですよ💦 出典：

こちらは1人でかかえこむことはない、という意見です。そもそもYさんが悪いわけでないので、気持ちを抱えるのがしんどい場合は誰かに相談するのも悪いことではないですよね。



一方、相談をしないという方の声もあります。

私は相談しませんでした🤔



自分の親に心配をかけたくないし、自分の旦那に借金あるって事を別に知らせたくないから妹にも相談しませんでした🫠



義両親にも相談せずとりあえず2人で話し合って今月無事全部返し終わりました😇 出典：

親に言うことなく「無事に今月返済が完了した」という回答者さん。



話し合いの結果きちんと借金を返済できたという体験談は、当事者のYさんにとっては励みになったのではないでしょうか。

私も実の親にも相談できず6年くらい一人で抱え込みました😇最近やっと打ち明けられ、なんでもっと早く言わないのと言われた時はやっぱり親心だよなーと思いました🥲 出典：

トラブル発覚当初は言えなくても時間をおいてから話せた、という意見もありました。自分がショックを受けている間は、気持ちの整理もできず言葉に出せないこともあるでしょう。ただ、時を置いて実親に話した際「なんでもっと早く言わないの」と言ってくれたのは、本当に親心を感じますね。親はいつだって子どもの幸せを願っていますから…。

実親に言う、言わないに正解なし。自分の気持ちに正直に

夫婦間のトラブルは誰にでも言える話ではないかもしれません。言いたい・言いたくないという思いや価値観は人それぞれなので、対応に正解・不正解はないといえるでしょう。



一方、問題を1人で抱えるのはつらいもの。実親に言わないとしても、信頼のおける人に話して気持ちが整理できるといいですね。Yさんのようにアプリの相談ページを使うのも一つの手です。他人に話すことで、心が軽くなることがあるかもしれません。

記事作成: みー

