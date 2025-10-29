X・アロンソ体制で覚醒中 MFチュアメニはレアル・マドリードで黄金時代を迎える 「自身のポテンシャルを最大限に発揮できる完璧な環境を手に入れた」
フランス代表MFオーレリアン・チュアメニ（25）はシャビ・アロンソ率いるレアル・マドリードで充実した時間を過ごしている。
スペイン『as』は「チュアメニの黄金時代」というタイトルで今シーズンの同選手のパフォーマンスに言及。2022年からプレイするレアルで「質の高いプレイを垣間見せながらも、やや不安定さも見られた」と前置きしつつ、今シーズンは攻守に渡って欠かせない存在になっていると称賛した。
また2-1で勝利したバルセロナとのクラシコでのスタッツにも触れており、同選手のパス成功数は28本で最多、またタッチ数とキーパス数ではチーム2位だったという。さらにシュートブロック数も最多などまさに攻守に渡ってチュアメニは存在感を発揮した。
同メディアは、中盤の要になっているフランス代表MFは「自身のポテンシャルを最大限に発揮できる完璧な環境を手に入れた」とも伝えており、アロンソ監督のもとで黄金時代を迎えることになると報じている。
現在ラ・リーガでは9勝1敗で2位、バルセロナに5ポイント差をつけて首位を独走するレアルで覚醒しているチュアメニから今シーズンは目が離せない。