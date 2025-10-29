KDDIの新本社「高輪ゲートウェイシティ」で開催

KDDIが高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で10月28日～29日に開催した技術展示イベント「KDDI SUMMIT 2025」では、通信やAI関連の展示のほか、リテールやドローンなど、同社グループの最先端技術が展示されていた。

最新技術の展示

展示は、AIやセキュリティ、通信の「つなぐチカラの進化」と、ローソンなど身近な店舗や再生可能エルギーを展示する「リテール」、AIドローンや自動運転の「モビリティ」、ロボットやAIをビジネスで活用する「ビジネス・WAKONX」の4つに分けられて展示されていた。

「つなぐチカラの進化」では、能登半島地震でも活躍した車載基地局の実物が展示されたほか、衛星通信「au Starlink Direct」を体験できるブース、ミリ波中継器などが紹介されていた。また、2026年1月に稼働開始するAIデータセンター「大阪堺データセンター」で稼働するサーバーをバーチャルで見られるユニークなコーナーもあった。

リテール部門では、AIやロボットを活用した店舗DXの取り組みを紹介。また、ローソンとの取り組みや実証実験の内容も紹介された。

モビリティでは、全国配備を目指すAIドローンや自動運転、遠隔監視プラットフォームなどが紹介。WAKONXでは、法人ユーザーはすぐに導入できるコネクテッドパソコンや、中古車用プライスボードなどが展示された。

基調講演には松田社長も登壇

展示会場に隣接する講演会場には、KDDI内外のさまざまな経営者や識者が登壇する講演が開催された。28日には、同社代表取締役社長 CEOの松田浩路氏による基調講演が行われたほか、1日目はリテールやStarlinkなどのコンシューマー向け、2日目はモビリティやAI、法人向けの講演を中心に多彩なステージが開催された。