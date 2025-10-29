２９日の午後８時半過ぎ、警察が山形刑務所に家宅捜索に入りました。元刑務官が逮捕されたことを受けてのものです。

現金をもらい刑務所内での受刑者の生活管理などについて便宜を図ったとして、元刑務官の男が逮捕されました。現金を渡したとされる当時受刑者だった男２人も逮捕されています。

収賄の容疑で逮捕されたのは山形市陣場一丁目の、自営業で元刑務官の２９歳の男です。

男は、当時受刑者だった３３歳の男が刑務所に収容されている間の規律や秩序の維持や生活管理などについて便宜を図ったことへの謝礼と今後も同じように便宜を図る見返りに現金１０万円を受け取った疑いがもたれています。

警察は、この男に現金を渡したとして、当時受刑者だった３３歳の男と同じく受刑者だった３２歳の男を贈賄の疑いで逮捕しています。警察は３人の認否について明らかにしていません。

警察は３人が現金をやり取りした方法などについて、調べを進めています。