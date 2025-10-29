「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。29日のテーマは、「暖房器具 使い始めはココ注意」です。

■10月のエアコン冷房稼働率からわかるのは…？

今年は暑い日がずっと続き、最近、一気に寒くなりました。

こんなデータがあります。あるメーカーの全国のエアコン利用者の今月のエアコン（冷房）稼働率です。「どれくらいの人が10月に冷房を使っているのか？」というデータです。

10月5日以降、東京の気温は28℃超え、29℃超えの日もありました。10月の冷房稼働率は平年をずっと上回っていて、つまり冷房を長く使っていたということがわかります。

東京都心の最高気温が29.3℃だった10月6日は、稼働率が40％を超えています。それだけ多くの人が冷房を使っていたということです。

ただ、29日の東京都心の最高気温は16.8℃と11月中旬並み。となると、こんな日から使いたくなるのが暖房ですが、使い始めにはいろいろ注意点があります。

まず街の人に、どんなことを意識しているのか、聞きました。

20代

「特に何もしていない。お掃除がめんどくさくて、何もしていないです」

50代

「（エアコンの）フィルター掃除。急に寒くなると『まあいっか』ってつけちゃうこともある。夏に使うときに（エアコンを）掃除してるから、そんなにほこりがわーって出てくることはない」

30代

「3日前くらいからエアコンをつけ始めました。まだつけなくてもギリギリいけるかなくらいだったけど、いったんつけてみて、ちゃんと動くかなと確認。1回、夏にエアコンがきかなくなって大変なことになった。もう限界だから、そろそろつけるかと思ったらその限界のときにつかなくて大変だった」

■プロに聞いたエアコン暖房の使い始め 「試運転」を

空調メーカーのダイキンは、エアコンの暖房の使い始め、つまり今の時期にしたほうがいいことをホームページにのせています。

それが、エアコンの「試運転」です。

寒くなってから故障に気づくと、使いたいときに使えなくなってしまいます。「今」やっておくことが大事です。

試運転の正しいやり方を、プロに聞きました。

1.最高温度に設定

運転モードを「暖房」にして、そのエアコンの最高温度に設定します。28℃から30℃くらいになるはずです。機種やメーカーによって違うことがあるので確認してください。その状態で10分程度、運転しましょう。その時間稼働させることで、きちんと暖かい風が出ていることを確認できるかが大事だそうです。

2.風・運転ランプを確認

風がきちんと出ているか、運転ランプが点滅しているなど異常を示していないか確認すること。点滅状態だと異常停止している場合があるので、説明書などを確認しましょう。

3.異臭や異音がしないか確認

異臭や異音がしないか確認します。フィルターがほこりで詰まっている場合も考えられます。

■エアコン試運転は「暖房を使い始める前に」

今月のエアコン冷房稼働率が高かったように「今月もずっと稼働させていたから大丈夫、試運転の必要はない」と思う人もいると思いますが、それでも試運転はやったほうがいいということです。

なぜかというと、冷房と暖房ではエアコンの働き方が全く違うからだといいます。そのため「暖房を使い始める前に試運転をする」と覚えておきましょう。

すでに暖房を使ってしまったという人もいるかもしれませんが、そんな人も大丈夫です。

“いきなり”使っても、正常に運転できていれば試運転の必要はないそうです。

ただ、フィルターにほこりがないか、室外機の周りにモノが置かれていないかは確認したほう方がいいといいます。

■ストーブは空気の通り道の「ほこりをとる」ことが大事

続いてストーブです。

NITE（＝製品評価技術基盤機構）によると、電気ストーブの場合は電源コードやプラグが変形していないかなどの確認を必ずしてください。

また、ストーブ全体、特に石油ストーブでは「ほこりをとる」という注意点があります。当たり前のようにも思えますが、ほこりが残った状態で使うと次のような危険があります。

久しぶりに取り出したストーブ。下の部分には、ほこりがたまっています。この部分が、空気の通り道です。

このほこりで空気の通り道が詰まると、火が出てしまう可能性があります。

火が出るのは正常な状態ではないといいます。ストーブをきれいにすることはもちろん大事ですが、空気の通り道からほこりを取り除くことが非常に大事だということです。

■電気カーペット「温かくならない」現象、なぜ？

続いて、電気カーペット。

暖房メーカー・広電によると、初めて使うときや季節のはじめによくあるという「温かくならない」現象です。

なぜかというと、しまっていた電気カーペットは「湿気」を吸っているそうです。

故障ではない場合もあるので、その際は5〜6時間通電することで乾燥し、温かい状態で使用できるようになるということです。

■加湿器は「しまう前」に掃除を

最後に、暖房器具ではないものの、冬に使う機会が多いのが加湿器です。加湿器を製造・販売しているダイニチ工業に聞きました。

使い始めるタイミングか、使い始める前の今、フィルター・タンクトレーなどにカビがないか、汚れがないかの確認が必要だということです。

そのまま使うと、加湿しながら部屋に雑菌やカビが放出されてしまい、最悪の場合「加湿器肺炎」になることもあるそうです。

もし汚れやカビがあった場合の対応はメーカーによって推奨方法が異なるので説明書に従うのが一番だとはしつつも、自宅でできる掃除方法もあります。

特に汚れがたまりやすいフィルターは、ぬるま湯に重曹やクエン酸などを溶かして、つけおき洗いするだけ。水アカが目立つときはクエン酸、臭いが気になるときは重曹と、使い分けをしてやってみてください。

ただ、加湿器は使い始めに掃除するよりも「しまう前」にきちんと掃除して乾かすことが重要だそうです。

◇

これから冬本番を迎える前に、暖房器具などの見直しをしてみてはいかがでしょうか。