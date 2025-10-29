タレントの叶恭子、美香姉妹がインスタグラムを２９日までに更新。姉・恭子の仮装姿が公開された。

最近、たびたびインスタグラムでコスプレ姿を披露している叶姉妹。「さて、プレシャスな心の癒し 叶アート・コスプレハロウィンシリーズ ジェシカ・ラビットはずいぶん以前からやはり凄く凄くたくさんの熱烈なリクエストがありましたので」と書き始め、アニメ映画「ロジャー・ラビット」登場するジェシカ・ラビットに仮装した姿を披露。

続けて、「ハロウィン特集ですが、アメージングで圧倒的オーラの超絶美なファビュラスな姉のジェシカ・ラビットは、いつものファビュラスな姉のままだと思う私です（笑）」とつづると、セクシーな赤ドレスに赤髪、紫のアームカバーをつけてスタンドマイクを手にしたショットをアップした。

この投稿にファンからは「ほんとにお似合いです」「ステキすぎます」「流石 恭子お姉様」「リアルジェシカ」「美しすぎる写真が流れてきて、立ちくらみを起こすところでした」「この方以外にジェシカをできる人はこの世にいない…」などの声が寄せられている。