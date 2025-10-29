記念グラフィックの前でポーズをとる芦田愛菜さん＝２９日、東京都内

２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）まで間もなく５００日となるのに合わせ、園芸博協会は２９日、出展概要などを発表した。園芸博のシンボルとして、１３日に閉幕した大阪・関西万博の「大屋根リング」の木材を使用した高さ約６０メートルのモニュメントが登場するほか、夜間のプロジェクションマッピングも実施される予定だ。

東京都内で行われた発表会では、会場内の「Ｖｉｌｌａｇｅ（ビレッジ）」と呼ばれるエリアに出展する８者の展示概要が公表された。大屋根リングの木材を使ったモニュメントは鹿島建設が手がける。同社によると「（仮称）ＫＡＪＩＭＡ ＴＲＥＥ」は高さ約６０メートルで、リング材の約３％を使用。耐震性を高める同社の先端技術を活用するという。住友林業の展示は複数の空間をつなぐデッキスペースを備えるなど、木材を生かした出展が多くなる見通しだ。

庭園や花壇を楽しめる「花・緑出展」では、日本造園建設業協会東北総支部が東北６県の形をした庭園を披露。大型プロジェクト協賛として、大成建設が会場を一望する大型木製テラスを、横浜銀行が夜間のプロジェクションマッピングを提供することなども明らかにされた。

会場内での催し、飲食・物販などの出店、ボランティアなどの募集も、１１月から順次スタートするという。

発表会には、公式アンバサダーの俳優・芦田愛菜さんや公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も登場。開催５００日前を記念するグラフィックも発表された。芦田さんは「地球の環境問題を解決する鍵として、植物は重要と感じている。幸せな未来を創るため、多くの人と一緒に学び、歩んでいきたい」と意気込みを語った。