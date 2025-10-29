ºæ²í¿Í¡õ°æÀîÍÚ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¤Î¶¦±éÇÐÍ¥Àä»¿¡Ö¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÊ¿¾ì¤Î·î¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/29¡ÛÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤È°æÀîÍÚ¤¬10·î29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·±Ô¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºæ²í¿Í¤¬Àä»¿¤·¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥
Âè32²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÐ·î¤òËä¤á¤Ê¤¬¤é¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºæ¤È°æÀî¤Î¤Û¤«¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢ºä¸µ°¦ÅÐ¡¢°ì¿§¹áÀ¡¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
°æÀî¤Ïºæ¤È¤Î¶¦±é¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥±¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¨¤¯¤Æ2¿Í¤ÇÂÎÁà¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°æÀî¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°æÀî¤µ¤ó¤¬¿§¤ó¤ÊÂÎÁà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬±ä¡¹Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò²ó¸Ü¡£°æÀî¤¬¡Ö¤Ç¤âºæ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ôÆü·Ð¤Ä¤È¡Ø¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºæ¤Ï¡ÖÂ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä²¿¤ÎÏÃ¤À¡©¡×¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÅÖ·ò¾¡Êºæ¡Ë¤ÈÀÄÅÖ¤¬ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¡Ê°æÀî¡Ë¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂåÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ºä¸µ¤È°ì¿§¤òÀä»¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºä¸µ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÜÆ£¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀÄÅÖ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿ÜÆ£¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ºæ¤Ï¡ÖËÍ¤ÈÆ±¤¸Ìò¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¸À¤¤²ó¤·¤È¤«¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤½àÈ÷¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸½¾ì¤ÇÁ´Éô¡¢»ß¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Èºä¸µ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î°ì¿§¤Ï¡Ö»ä¤â°¦ÅÐ¤µ¤ó¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀÄÅÖ¤ò±é¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ä¤â¿ÜÆ£¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤³¤½´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ºæ¤Ï¡Öº£¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âËý¿´¤»¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¼Ù¿´¤Ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°æÀî¤Ï¼«¿È¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢ºä¸µ¤È°ì¿§¤¬±é¤¸¤ëÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ·¤ÎÆ°¤¤Ò¤È¤Ä¤Ç´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È¤«¡¢¿ÜÆ£¤Î¶¯¤µ¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
