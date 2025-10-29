トリミング中の愛犬写真→いとおしすぎる表情に9.3万いいね「かわいすぎる」「頑張りましたね」【ママリ】

眠気との戦い、トリミング中のペキニーズ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、☁️☁️てんてんの毎日☁☁️(@Yeti_tenten)さんの投稿したお写真です。愛犬をトリミングに連れて行った後、仕上がりを見るのが楽しみですよね。投稿者は、トリマーさんからもらったメッセージ「眠くて、眠くて…がんばりました」とお写真を投稿。施術後のかわいらしい様子にほっこりです。

愛犬をトリミングに連れて行った後、仕上がりを見るのが楽しみですよね。中には記念のお写真がもらえる場所もあるそうです。





投稿者・☁️☁️てんてんの毎日☁☁️(@Yeti_tenten)さんは、トリマーさんからもらったメッセージ「眠くて、眠くて…がんばりました」とお写真を投稿。施術後のかわいらしい様子にほっこりです。今にも眠り落ちてしまいそうな愛犬・てんてんちゃんのお写真がこちら！

©Yeti_tenten

トリミングでもらったお写真。



眠かったけどがんばったてんちゃん



今にも、こてん…と寝てしまいそうなてんてんちゃん。目線が下がりしょぼしょぼ、キュッと眠気と戦っているように見えますね。お写真の背景も相まって、まるで応援されているようです。人も美容院などで気持ちがよいとウトウトすることがありますが、てんてんちゃんもリラックスできたのかな？と安心ですね。



この投稿には「頑張りましたね🐶💕︎」「愛しい日常とはまさにこれ」といった温かいコメントが寄せられていました。思わず頑張ったね～と声をかけたくなります。眠気と戦うてんてんちゃんのお写真に癒される投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）