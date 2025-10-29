プラッツ、「1/35 情景アクセサリー 木製樽 （小） 20個 セット」を2026年2月に発売「1/48スケール 情景アクセサリー」再販商品も再入荷
【1/35 情景アクセサリー 木製樽 （小） 20個 セット】 2026年2月 発売予定 価格：4,180円 【1/48 情景アクセサリー WW.II 連合軍 ジェリカン 45個セット】 【1/48 情景アクセサリー 1930-50年代 燃料とオイルドラム缶 20個セット】 【1/48 情景アクセサリー 現代のオイルドラム缶 200リッタータイプ 20個セット】 11月 再入荷予定 価格：4,180円
2026年2月 発売予定
11月 再入荷予定
11月 再入荷予定
11月 再入荷予定
プラッツは、プラモデル「1/35 情景アクセサリー 木製樽 （小） 20個 セット」を2026年2月に発売する。価格は4,180円。また、「1/48 情景アクセサリー」再入荷分の3商品を11月に発売する。
「1/35 情景アクセサリー 木製樽 （小） 20個 セット」は幅広い情景やディスプレイのアクセントに活躍できる1/35スケールの木製樽セット。ワインやウイスキーの貯蔵や熟成に幅広く使われる木製の樽を再現したプラスチックモデルとなっている。
1/35 情景アクセサリー 木製樽 （小） 20個 セット
2026年2月 発売予定
価格：4,180円
1/48 情景アクセサリー WW.II 連合軍 ジェリカン 45個セット
11月 再入荷予定
価格：4,180円
1/48 情景アクセサリー 1930-50年代 燃料とオイルドラム缶 20個セット
11月 再入荷予定
価格：4,180円
1/48 情景アクセサリー 現代のオイルドラム缶 200リッタータイプ 20個セット
11月 再入荷予定
価格：4,180円