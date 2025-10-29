嫁が怖いと泣く義母→私が悪いの？夫の態度にイライラが止まらない理由｜嫁を悪者にする義母【ママリ】

幸せな結婚生活を送っている最中の主人公・かなこには一つの悩みがありました。それは、義母のこと。義母は何かと人を悪者にしたがり、かなこはよくその被害に遭っていたのです。義母のために言ったことを「脅された、怖い」と言われてしまったかなこの悲しみを夫は理解してくれるのでしょうか？『嫁を悪者にする義母』第4話をごらんください。

体調不良を訴え続ける義母に病院に行くよう伝えると、「脅された、怖い」と言われてしまった主人公、かなこ。かなこはその悲しみと苛立ちを、夫に相談するのですが…。

夫の本音は？

その後、あまりの悪者扱いにつらい気持ちがあふれた私は、夫にメッセージの内容について訴えました。



「ねえ、お義母さんを病院に行かせた私が悪いの？怖い嫁だなんて言われて本当に心外だし、色々言われて本当につらいよ…」



ゆうやは私の反応が大げさだとでも言うように、ため息交じりでこう言いました。



「母さんは怖かったってことだろ？かなこも強く言ったのは事実なんだし、そう言われてもしょうがないんじゃないの？」



夫の頭の中では、「母が怖かったと言っている」「母が泣くほど妻が責め立てた」という事実だけが残っているようです。



夫にも突き放され、私は絶望的な気持ちになりました。義母を思って強く言った結果悪者にされ、夫にも理解されず、家族の中にいるのにとても孤独な思いがしたのです。

義姉の言葉に少しだけ救われて

藁にもすがる思いで、私は義姉・ゆうかさんに電話をかけました。



「お義母さん、私のことを怖い嫁だと言っているらしいですよね。私、本当にショックで…」



電話口で、私は嗚咽しながら訴えました。



「かなこちゃんごめんね。実は私も何度も病院に行けって言ったんだけど、全然聞いてもらえなかったの。お母さんはすごく頑固で…」



私は義母から「怖い」と言われることへの不快感と、悪者扱いするのをやめてほしいという気持ちを伝えました。義姉はとても共感してくれましたが、義姉もまた、義母とのかかわり方に悩んでいるようでした。



「私も、お義母さんがすぐ被害者っぽくふるまうことに悩んでいるの。昔からそういう人なんだよ。でも、言い返すと何倍にもなって返ってくるから何も言えなくなって。だから今回もしっかり庇ってあげることはできてなくて…ごめん」



義姉も悩んでいると打ち明けてくれたことで少し気持ちは楽になりましたが、やはり義母の考えを変えるのは難しいのかと、複雑な気持ちになりました。

あとがき：「私が悪いの？」味方がいないつらさ

義母の物言いについて夫や義姉に相談しても、自分の味方をしてもらえないと感じるかなこ。孤独感が強まってつらい気持ちが伝わってきます。



