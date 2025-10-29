電脳世界にあるマトリックスな1台。

高級スポーツカーの代名詞ともいえるFerrari（フェラーリ）。

いざ買おうとすると、車種により2,700万円〜6,500万円あたりの予算が必要。加えて保険や車検や駐車場などの諸経費もあります。

初のデジタル・ハイパーカー

フェラーリの新車「Ferrari F76」は、上記の諸経費がかからず、駐車場すら要りません。

その秘密は、デジタル世界にしか存在しないNFT（非代替性トークン）だから。ブロックチェーン技術で所有権を証明できますが、運転できないデジタル・ハイパーカーなのです。

コンセプトは、1949年にル・マン24時間レースで初勝利を収めて76年が経ったので「F76」とのこと。このたびレースカーの「499P」が、ル・マンで3連覇を果たした記念で誕生しました。

未来のフェラーリの形

デザインはフェラーリ・スタイリング・センターで作られました。形状＋機能＋性能をひとつの有機体として融合させるパラメトリック（変数に基づいて定義する）手法で、車のデザインの境界を押し上げようと考えられました。

そこには生物的な構造を模したバイオミメティクス、建築学の原理、工学、コンピューター・サイエンスなども採り込み、将来のフェラーリが採用するかもしれない実験的な役割りも持っています。

現実的かつ革新的な技術がテンコ盛り

ボディーは気流を制御するため二重構造。左右ふたつに分かれた運転席は運転体験を共有できるとのこと。離れているので空気が車体の真ん中を通り、地面効果でダウンフォース（空気の力で車体が下向きに押される）が生まれ、走りが安定します。

空気の抜け道になるテールには2番目のウィングがあり、これもダウンフォース発生に効果あり。両サイドの切れ込みもまた、空気を採り込むよう考えられています。これらは排熱も兼ねるので一石二鳥です。

A closer look to the new #FerrariF76, the first ever Ferrari's digital Hypercar. pic.twitter.com/e0ni6OWYpl - Ferrari Races (@FerrariRaces) October 25, 2025

操縦はドライブ・バイ・ワイヤー方式で、アクセルやハンドルなどはシャフトなどに繋がらず電子信号によるもの。レーシング・ゲームのコックピットみたいです。

サイドの切れ込みは「F80」から、格納式ヘッドライトは1970〜80年代のフェラーリから着想を得ており、温故知新の精神も忘れていません。

デジタル世界のみ存在

空気抵抗とか冷却とか熟考されているのに、現実に存在しないのがもったいないほどの完成度です。でも「デジタル世界のために作った」というので、今後レーシング・ゲームに登場する可能性もあるのかな？

「Ferrari F76」はハイパークラブ会員限定で、値段は非公開。乗れない車がいくらするのでしょうか？ きっとすっごいお高いんでしょうねぇ。

Source: YouTube, X, Ferrari via YANKO DESIGN