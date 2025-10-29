後輩力が高そうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「松田元太」を上回る1位は？
そこで、All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、30歳未満の若手タレントが対象です。
【15位までの全ランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／40票
2位に輝いたのは松田元太さんでした。2011年に事務所へ入所した松田さんは、2022年にTravis Japanのメンバーとして全世界メジャーデビュー。ダンススキルの高いアイドルで、さまざまな番組にてパフォーマンスを披露しています。
さらにバラエティー番組にも多く出演し、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）などで活躍。天真らんまんなキャラクターを披露して、コミュニケーション能力の高さを披露しています。
回答者からは、「甘え上手そう。少し悪ふざけがすぎても憎まれなさそう」（30代女性／岐阜県）、「懐に入るのがうまそう。生意気なことを言っても憎めない」（40代女性／静岡県）、「色んな先輩にかわいがられているエピソードをよく聞くから」（20代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位：大橋和也（なにわ男子）／46票
1位に選ばれたのは大橋和也さんです。2009年に事務所へ入所すると、その後なにわ男子のメンバーとしてメジャーデビュー。個人では俳優業で人気となり、現在はドラマ『君がトクベツ』（MBS・TBS系）で主演を務めています。
また、『クイズ!THE違和感』（TBS系）をはじめ、さまざまバラエティー番組にも出演。明るい性格の持ち主で、幅広い世代のファンから愛されているアイドルです。
回答者からは、「いつも元気いっぱいで先輩にかわいがられているから」（40代女性／茨城県）、「弟感がすごいし素直で従順そうでかわいがりたくなる」（40代女性／愛知県）、「いつもにこにこと笑っているイメージがあり、後輩力も高いのではないかと感じた」（20代女性／京都府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)