『ハリー・ポッター』×「SNIDEL HOME」第4弾！ ヘドウィグやドビーのアイテムが新登場
ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」は、11月1日（土）から、映画『ハリー・ポッター』シリーズとコラボした「Harry Potter Collection」第4弾を、全国の店舗などで発売。公式オンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE」では、10月31日（金）12時00分より先行販売を開始する。
【写真】ヘドウィグやドビーが新登場！ コレクション一覧
■人気作品を「SNIDEL HOME」らしく表現
今回発売される「Harry Potter Collection」第4弾は、世界中から愛され続けている映画シリーズ『ハリー・ポッター』をテーマに、「SNIDEL HOME」らしく表現したフィーチャリングコレクション。
ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をモチーフにしたアイテムには、ふっくらと柔らかな肌触りに包まれる「プルオーバー」＆「ロングパンツ」をはじめ、物語の世界へ引き込む「ニットガウン」や、クリスマスムード溢れる「ロンT」がそろう。
また、リラックスタイムを彩る雑貨も用意。毛足の長いふわふわ素材を使った「ニットスリッパ」や「ニットソックス」、各寮のシンボルをワッペンでデザインしたフリンジ付きの「ブランケット」など、ギフトにもぴったりなグッズが並ぶ。
さらに、物語に欠かせないキャラクターをフィーチャーしたアイテムが新登場。ヘドウィグ、ハグリッドがハリーに贈ったバースデーケーキ、ドビー、組分け帽子がそれぞれデザインされた「モチーフニットプルオーバー」や「ニットポーチ」、「ニットチャーム」が展開される。
【写真】ヘドウィグやドビーが新登場！ コレクション一覧
■人気作品を「SNIDEL HOME」らしく表現
ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をモチーフにしたアイテムには、ふっくらと柔らかな肌触りに包まれる「プルオーバー」＆「ロングパンツ」をはじめ、物語の世界へ引き込む「ニットガウン」や、クリスマスムード溢れる「ロンT」がそろう。
また、リラックスタイムを彩る雑貨も用意。毛足の長いふわふわ素材を使った「ニットスリッパ」や「ニットソックス」、各寮のシンボルをワッペンでデザインしたフリンジ付きの「ブランケット」など、ギフトにもぴったりなグッズが並ぶ。
さらに、物語に欠かせないキャラクターをフィーチャーしたアイテムが新登場。ヘドウィグ、ハグリッドがハリーに贈ったバースデーケーキ、ドビー、組分け帽子がそれぞれデザインされた「モチーフニットプルオーバー」や「ニットポーチ」、「ニットチャーム」が展開される。