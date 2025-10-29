¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ð¥¤¥¹¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é41Ç¯¡ÄàÂ©»Ò¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º´ÑÀïá¤ÎÊÆÇÐÍ¥¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö18²ó¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×
±äÄ¹18²ó¤Î·ãÆ®¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ80Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÆÃÁÜ·º»ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ð¥¤¥¹¡×¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö18¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤Þ¤À¥Á¥§¥·¥ãÇ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤È»ä¡£´èÄ¥¤ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢28Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï´ÑÀï¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó(75)¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Í¡ª¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡ª¥È¥í¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤éË¹»Ò¤ÏÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ð¥¤¥¹¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡Ä´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡×¡ÖÌ¼¤Î¥À¥³¥¿¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥É¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1984Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øà¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥í¥±¥Ã¥ÈáÌò¤ò±é¤¸Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó&¥Þ¥ë¥Ü¥í¥Þ¥ó¡×(91Ç¯)¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö·º»ö¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¡×(96Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£