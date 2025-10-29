市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす30日からの天気のポイントです。

小野：

あす30日も朝から秋晴れの天気でしょう。あさって31日の後半から雨が降り始め、週末は一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。



30日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす30日も、29日と同じように、石川県内は高気圧に覆われるでしょう。ただ、1日・土曜日、2日・日曜日は雨が降ります。





その、1日・土曜日の予想天気図です。

小野：

低気圧が本州を通過し、次第に西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。



2日・日曜日の予想天気図です。

小野：

はじめ、冬型の気圧配置が続く見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって31日の後半から雨が降り出し、週末は一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。ただ、冬型は一時的でしょう。そして、土曜日からは11月です。今のところ、3連休で晴れるのは、3日・月曜日だけでしょう。朝の最低気温はひと桁の日がありますが、日中の最高気温は20度以上の日もあるでしょう。



市川：

土曜日からは11月です。ことしは、季節の歩みが少しゆっくりな感じがしますが、毎日、天気予報をチェックして、体調管理に気を付けたいですね。