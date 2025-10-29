実の娘に性的暴行…懲役８年の判決下った大門広治被告（５４）が控訴　娘・福山里帆さんは「裁判所の判決ですら、父の心には届きませんでした」とコメント

　実の娘（２５）に性的暴行を加えた罪で富山地裁に懲役８年の判決を言い渡されていた父親（５４）が、２９日、控訴したことが分かりました。

　控訴したのは、富山県黒部市の元会社役員・大門広治被告（５４）です。
　大門被告は２０１６年、当時高校２年生だった娘の福山里帆さん（２５）に日常的に暴力をふるい、抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えた準強姦の罪で、２１日に富山地裁から懲役８年の判決を言い渡されていました。

　里帆さんはこれまでのＭＢＳの取材で「被害は中２から高２まで続いた。私が悲しんで苦しくても、頑張って自分の中にとどめれば、親族や家族は日常生活を送れると思っていた。きょうたまたま死ななかっただけで、死なない日を延ばして生きてきた」などと、被害の実態を実名・顔出しで訴えてきました。

　大門被告はこれまでの裁判で「妻が不在の隙を狙い、あわせて８回ほど性交した」などと性行為自体は認めたものの、「逆らえない状態ではなかった」と起訴内容を否認。弁護人も「被告の誘いを里帆さんが無視して断る時もあった。準強姦罪は成立しない」として、無罪を求めていました。

　控訴をうけて、福山里帆さんは「裁判所の判決ですら、父の心には届きませんでした。残念ではありますが、私は最後まで、真実のために、そして今も苦しむすべての家庭内性被害者のために戦い抜きます。どうか、皆様のご声援を引き続きお願いいたします」とコメントしています。