元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（39）が29日、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアを披露した。

郄橋は「Reborn She is really a genius @ayakoyanagi 」とつづり、淡いラベンダーカラーの新ヘアを披露した。

写真には「new me」と書かれ、鏡を前に撮影された自撮りショットをアップし、金髪のハイトーンカラーからの変身ぶりに反響が寄せられている。

この投稿には同じく元「モーニング娘。」の先輩メンバー・市井紗耶香からも「Love this vibe & color harmony 」とコメントが寄せられ「Really??? I'm sooooo happy 」と返信をする様子も見られた。

他にもファンからは「色がとてもきれい！」「ハイトーン愛ちゃんもすき」などのコメントが寄せられたほか、自撮りショットをしたスマホのキーホルダーに自身のいとこにあたるK-POPボーイズグループ「NCT WISH」のメンバー・リクのキーホルダーがぶら下がっていることから「テンちゃんぶら下がってるぅー」「テンちゃん愛がよく伝わってきます」などの声も寄せられた。