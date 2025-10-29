¡Úµð¿Í¡Û¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¤ËµåÃÄ£Ï£Â¤ÎÂçÅÄÂÙ¼¨»á¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¿·¤·¤¯Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÅÄÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ïº£¸å¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÎÎý½¬¤Ç·×£¸»þ´Ö¤Û¤É¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È»ØÆ³¡£ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤ÎÆó¡¢»°·³¤ÎÁª¼ê¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É½éÆü¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¼ê¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤ËÂçÅÄÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¿¶¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢º£Æü°ìÆüÎý½¬¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤éµð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÇÄÌ»»£¸£´ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÂçÅÄÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊÙ¶¯¤È·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£Æó·³¤ÏÆÃ¤Ë±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤òÈà¤â¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ÈÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¼ê¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆó·³¤Ë¤¤¤ë²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì·³¤Ç²Ö³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î·Á¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÅöÁ³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¡££±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¿¤ÁÆó·³¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¤ä¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£