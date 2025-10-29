全国高校サッカー選手権の県大会。31日・金曜日に「準決勝2試合」が行われます。



番組では29日と30日の2日間「ベスト4」入りを果たした高校を紹介していきます。



29日は連覇を目指す上田西と「7年ぶり」に準決勝進出を果たした松本第一です。



■上田西

去年の優勝校として連覇を目指す「上田西」。2年連続で「準決勝」にコマを進めています。



宮川航汰キャプテン

「今年のチームは守備から流れを作っていくところが特徴。上田西高らしさを含めた西高魂と自分たちは昔からあまり強い代と言われていなかったので下剋上魂の2つの魂を合わせてスローガンを“魂”にした」





今大会はここまで3試合で「10得点・4失点」。このうち2度、1点差のゲームをものにする“勝負強さ”を見せてきました。宮川航汰キャプテン「勝てたことは良かったが初戦の長野俊英だったりとか本当に簡単にはいかなかったので少し苦戦する部分もありつつ勝てているので良いかなと」前回大会では、県大会を「7年ぶり」に制覇！全員で守り、全員で攻める姿から上田のミツバチ軍団と呼ばれ。全国大会“ベスト8”という輝かしい成績を残しました。昨年度に全国を経験した選手が3人、チームをけん引しています。全国の強豪と渡り合ったことで周りからの注目度も高まり、プレッシャーがある中で1年間練習してきたといいます。宮川航汰キャプテン「（去年）普段経験できないようなことをさせてもらって目の前で流通経済大柏の強さを見せてもらって普段の練習強度を上げないといけないなと思ったりいろんなことを肌で感じることができた」昨年度の全国大会での経験から、守備を徹底的に強化してきたという上田西。学校として“初”の県大会連覇を目指します。平松優樹選手「まずはチームとして決勝に行くことが大事ですし次も得点を取ってチームを勝たせられるように頑張ります」宮川航汰キャプテン「これまでやってきたことをしっかり出せるように日頃良い準備をして全国行くために優勝してベスト8を超えるためにまずは目の前の試合を1戦必勝で戦っていきたい」■松本第一「きょうからいい準備して勝てるようにやっていきましょう。オー」心を一つに、円陣を組んで練習に臨んだ松本第一の選手たち。「2018年」以来、7年ぶりに準決勝進出を果たしました。小室壮太キャプテン「例年に比べて個がうまい1つの目標にみんながまとまればすごい力を発揮するチームだと思っています」今大会はここまで3試合を戦って「22得点・2失点」。準々決勝では激しくプレッシャーをかけてくる上田の猛攻を丁寧にボールを回すことでかわし続けベスト4入りを果たしました。小室壮太キャプテン「運のおかげもある結構ピンチもあった。あそこでやられていたら一気に流れを持っていかれていたなっていうのもあるので結構苦戦している」相手の出方をうかがいながらボールを保持し続けることで、自分たちが主導権を握りゲームをコントロールすることを目指すチーム。判断の速さや、味方のミスをカバーし続けるチームワークなど常に状況を見る力が求められます。小室壮太キャプテン「味方がとられた後に取り返す0.1秒の切り替えが早いので（味方のミスも）そこでカバーをしている」そんなチームの攻守で獅子奮迅の活躍を見せるのは副キャプテンの小林和正選手です。サイドバックを務める小林選手はチーム一のスタミナと精度の高いキックを武器に攻守にかかわり続けます。小林和正選手「試合中 苦しいときに声をかけるところであったり、声だけじゃなくてプレー面でも走ってチームを鼓舞するのは意識してプレーしている。ここまでやってきたチームメイトの思いもそうですし、ここまで支えてくれる家族であったり、そういう部分も背負って戦っているので足を止めちゃいけない」磨き上げてきたスタイルで「7年ぶり」に準決勝の舞台に立つ松本第一。さらに「10年ぶり」の決勝進出、そして初の全国大会出場を狙います。小室キャプテン「ここまで来たからには負けられない戦いなので。まずは自分たちがやってきたことを表現する。あとは楽しむことを意識して勝てるようにやっていきたいと思います」紹介した2校の対戦は31日の金曜日、佐久市の佐久総合運動公園陸上競技場で午後1時30分キックオフです。試合の模様はテレビ信州の公式YouTubeチャンネルでも中継する予定です。30日はほかの2校、「東京都市大塩尻」と「市立長野」をご紹介します。