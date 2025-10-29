大阪駅前で『ゴーストバスターズ』など野外上映 『アウトドア ライフ フェスタ 2025』多彩な体験コンテンツ＆音楽【一覧】
グランフロント大阪とグラングリーン大阪の初の共同開催となる『アウトドア ライフ フェスタ 2025』が、11月1日・2日に開催される。ライブパフォーマンスやフィットネスイベント、人気のアウトドアブランドによるワークショップなど多彩な体験型コンテンツのほか、都会の中心で屋外映画を満喫できる「ナイトシネマ」も上映される。
【写真・画像】ヨガ、韓国ビューティー…『アウトドア ライフ フェスタ2025』多彩なコンテンツ
うめきたのど真ん中でアウトドアを体験できるイベント「アウトドア フェスタ」としてこれまで実施されてきたが、今年はグラングリーン大阪との初の共同開催にあたり、リニューアル＆パワーアップ。人気アウトドアブランドをはじめ18店舗が出店する。
■『アウトドア ライフ フェスタ2025』
開催日時：2025年11月1日（土）・2日（日）午前11時〜午後8時
開催場所：グランフロント大阪 うめきた広場
参加18店舗（ワークショップ・アクティビティ・販売などの内容）有料あり
BRIEFING（パターカップチャレンジ）
MAMMUT（ロープキーホルダー作り）
ARC'TERYX（GORE-TEX生地の端材を使ったオリジナルネームタグ作りなど）
UNDER ARMOUR BRAND HOUSE（ピラティス／トレーニング）
Columbia／MOUNTAIN HARDWEAR （間伐材で作るオリジナルキーホルダー作り）
CHUMS（オリジナルブレスレット作り）
CANTERBURY OSAKA（ラグビージャージ生地でオリジナルサコッシュ作り）
THE NORTH FACE+（流木クロベのキセキを使用したバードコール作り）
BAK（クラフトビール）
Nike Umeda（ラン＆フィットネスセッション）
Kulture Market（韓国ビューティー体験）
うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park（おそとでヨガ）
paw's living（レザークラフトワークショップ）
GREEN DOG SALON ILOR（肉球クリーム製作ワークショップなど）
KEEPGREEN OSAKA（植え替えワークショップなど）
パタゴニア 大阪・梅田（パタゴニア製品の買取と中古ウェアの販売）
gardens umekita by kohnan（癒しのアウトドア空間「リビングガーデン」）
CRAFT BEER BASE leaf（クラフトビール）
映画 各日190人 入場無料
『ゴーストバスターズ』11月1日（土）午後6時〜
『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』11月2日（日）午後6時〜
ステージイベント 無料
11月1日（土）
Patrick’s（音楽）午前11時〜
前田琴音（音楽）正午〜
うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park「青空リフレッシュ！おそとでヨガ
」午後1時〜
Nike Umeda「ラン＆フィットネスセッション」午後2時20分〜
浪漫革命（音楽） 午後4時〜
11月2日（日）
みみみ食堂（音楽）午前11時〜
金島準一郎（音楽）正午〜
うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park「青空リフレッシュ！おそとでヨガ
」午後1時〜
Nike Umeda「ラン＆フィットネスセッション」午後2時20分〜
in the blue shirt（DJ）（音楽）午後4時〜
