「突然現れ避けられなかった」逆走車が衝突の瞬間 2歳と4歳の子供含む男女6人ケガ 5台絡む事故に 東京・大田区
フロント部分が大破した状態で止まる黒のワンボックスカー。東京都内の大通りを逆走し車5台が絡む事故を起こした車両だ。
子供を含む男女6人がケガをしたこの事故の瞬間を、防犯カメラが捉えていた。
「突然現れ、避けられなかった」
現場は東京・大田区を通る国道15号の下り車線。
一報が寄せられたのは午前11時15分頃のこと。
記者リポート：
ここは第一京浜の下りなんですけれども、黒いワンボックスカーが反対方向を向いているのが分かります。
通称・第一京浜と呼ばれるこの道を、川崎方面に向かって走っていた白い車が逆走してきた黒のワンボックスカーと衝突。
その後 白い車の後ろを走っていた車が次々と追突した。
これは事故の瞬間を捉えた防犯カメラの映像。
画面左から来た黒のワンボックスカーが、白い車に突っ込んでいる。
こちらは 逆方向から事故を捉えた映像。
衝突の瞬間、黒のワンボックスカーの車体が大きく浮いているのが分かる。
事故に巻き込まれた車の関係者は、事故発生時の状況をこう話す。
事故に巻き込まれた運転手の知人：
黒い車が突然現れた、避けられなかったと言っていた。
この事故で、2歳と4歳の子供を含む男女6人が軽いケガをした。
警視庁は、逆走したワンボックスカーの運転手から当時の状況を詳しく聞いている。
（「イット！」10月29日放送より）