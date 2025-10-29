コレサワの新曲「あたしの恋人」が、10月30日放送のFM802『EVENING TAP』にて初オンエアされる。

本楽曲は、11月12日にリリースされるニューデジタルEP『あたしの恋人 E.P』の収録曲。“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った少し切ないラブソングで、大切な人と今一緒に居られる時間を大事にしてほしいというメッセージが込められている。1980年代洋楽ヒット曲のようなグルーヴに、カップルの繊細な感情を表現したリリックがマッチした楽曲に仕上がった。

また、11月12日20時からは同EPのリリース記念生配信を開催。配信内では同EPに関連した様々な企画や新曲の歌唱を予定しており、配信内で開催するコーナーへのメッセージ募集もスタートしている。詳細は公式SNSにて。

なおコレサワは現在、『コレサワ LIVE TOUR 2025あたしを選んだ君と行くツアー』の追加公演を開催中。さらに2026年1月からは自身初となるZeppツアー『コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー』の開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）