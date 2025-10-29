ロジャーズ辞任のセルティック、ポステコグルー復帰には慎重な姿勢か
FW前田大然ら日本人4選手が所属するセルティックは27日、ブレンダン・ロジャーズ監督の辞任を発表した。
ロジャーズ氏は2度の在任で4度のスコットランド・プレミアリーグ優勝など、11個の主要タイトルを獲得。しかし、今季は思うように白星を重ねられず、26日には首位ハーツとの直接対決を1-3で落とした。現在は勝ち点8差の2位となっている。
クラブはハーツ戦の翌日、ロジャーズ氏が辞任を申し出て、これを受理したと報告した。新指揮官が決まるまでは、元セルティック監督のマーティン・オニール氏、OBのショーン・マローニー氏による暫定体制となる。
アメリカのスポーツ専門メディア『スポーティング・ニュース』によると、後任候補の1人として過去にセルティックで成功を収めたアンジェ・ポステコグルー氏の名前が挙がっているという。
横浜F・マリノスの元指揮官でもあるポステコグルー氏は、2021年から2023年までセルティックを率い、2022-23シーズンに国内3冠を達成した。その後、トッテナムの監督を務め、先月にノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したが、今月に早期解任となっている。
ブックメーカーは、ロジャーズ氏の退任後の初期段階でポステコグルー氏を本命視していたが、クラブ関係者は復帰の可能性について慎重な姿勢を示している模様だ。現時点で正式な接触はないと報じられている。
