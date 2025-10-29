Lucky Kilimanjaroが、デジタルシングル「フラワー」を本日リリースした。

◆Lucky Kilimanjaro 動画

本楽曲は、現在開催している自身のツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE＞の大阪・なんばHatch公演岡山・CRAZY MAMA KINGDOMにて、急遽初披露され、。10月27日にはFM802「UPBEAT!」でサプライズとして最速音源解禁も果たした新曲だ。言葉にできないダンスの持つ絶大なパワーを「I just wanna dance with you」という歌詞が示すように、踊りに対する想いを感覚的に表現した作品だという。ダンスミュージックの気持ちよさを詰め込みながらも、しっとりとした透明感があり、風が吹いているような心地よさを感じさせるこの季節にマッチした楽曲に仕上がっているとのことだ。

さらに、同日の20時には『フラワー』のMVが公開された。本MVは、近年では珍しい16mmフィルムカメラで撮影されており、ノスタルジックな映像のテクスチャをベースとしつつも、近未来的な出立の熊木（Vo）や、シルバーに輝く地球外生命体の登場などによるサイバーな世界観を表現しており、絶妙なコントラストを生み出している。ロケーションはほぼ一つに絞られたシンプルな構図ながら、映像の随所に多彩な仕掛けが組み込まれており、観る者を飽きさせずにダンスミュージックを感覚的、そして視覚的に深く堪能できるMVとなっているとのことなので、ぜひご覧いただきたい。

現在、全国ツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE＞を敢行中の彼らだが、2026年には東京ガーデンシアターをツアーファイナルに迎える自身初の東名阪ホールツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞の開催も決定している。なお、メンバーの大瀧真央（Syn）が産休に伴い、5人体制となっているLucky Kilimanjaroは、ステージの構成を大きく変更した期間限定での特別感溢れるパフォーマンスを展開中だ。

◾️デジタルシングル「フラワー」 2025年10月29日（水）リリース

配信：https://lnk.to/lk_flowerNR

◾️＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月16日（日） 広島：CLUB QUATTRO

OPEN/17:00 START/18:00

11月24日（月・祝） 札幌：Zepp Sapporo

OPEN/17:00 START/18:00 ▼一般発売受付中

広島：CLUB QUATTRO

札幌：Zepp Sapporo

前売りチケット料金：\6,000 企画制作：dreamusic Artist Management,Inc.／VINTAGE ROCK std.

TOTAL INFORMATION：VINTAGE ROCK std.

TEL. 03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB https://vintage-rock.com

◾️＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞ 2026年2月8日（日）大阪：グランキューブ大阪メインホール

2026年3月1日（日）名古屋：岡谷鋼機名古屋公会堂

2026年3月6日（金）東京：東京ガーデンシアター ◆チケット

前売りチケット料金：￥7,600 ▼オフィシャルHP 最終先行受付中

受付期間：〜11月12日（水）23:59

https://fc.luckykilimanjaro.net/feature/LMDLMY_tour

企画制作：dreamusic Artist Management,Inc.／VINTAGE ROCK std.

TOTAL INFORMATION：VINTAGE ROCK std.

TEL. 03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB https://vintage-rock.com

◾️イベント出演情報 ＜GLICO LIVE“NEXT”SPECIAL＞

日程：2025年11月11日（火）

会場：大阪：心斎橋BIGCAT