本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1088円高の5万1307円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期利益・配当予想の増額修正を評価したトーエネック <1946> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した高砂熱学工業 <1969> [東証Ｐ]、25年12月期営業利益は一転過去最高の見通しとなった四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、回復基調反映させ26年3月期業績予想を上方修正した日立建機 <6305> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想の上方修正と自社株買い発表が好感されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、米ハイテク株高追い風にAI電力インフラでも存在感を放つソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、かわでん <6648> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業

<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1944> きんでん 東Ｐ 建設業

<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業



<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6305> 日立建機 東Ｐ 機械

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械



<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器

<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業



<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



